Glumac Sergej Trifunović uživa sa suprugom Isidorom Mijanović na Zanzibaru - odakle dele veoma zanimljive detalje i snimke. Oni uživaju u bračnom putovanju, a sada je Isidora pokazala i telo.

Naime, Isidora je podelila slike na kojoj je vidimo u dvodelnom zebra kupaćem kostimu, pa su njene tetovaže došle do izražaja. Pored te slike, Isidora je podelila i emotivan trenutak dok je grlila Sergeja na plaži.

Isidora je pokazala kako im izgleda soba i objavila fotografiju kraljevskog kreveta, na kom se izležavala maca.

Glumac i njegova lepša polovina definitivno znaju da uživaju, a sudeći po slikama nisu odoleli ni noćnoj poseti plaže.

Sergej objavio sliku sa ultrazvuka

Podsetimo, Sergej je nedavno na svom nalogu podelio fotografiju ultrazvuka zbog čega su u komentarima masovno ljudi počeli da mu pišu čestitke na prinovi.

Među prvima se oglasila Jelisaveta Orašanin koja je u komentaru ostavila mnoštvo emotikona crvenih srca.

"Na drugom dejtu sam znao da je ona majka moje dece"

Sergej je otkrio svojevremeno da je već na drugom dejtu znao da je Isidora žena za njega.

- Ja sam znao već na drugom dejtu da je to majka moje dece, a ona je morala da me istestira - dodao je Sergej gostujući sa Isidorom u podkastu "Snaga uma".

Sergej je tada progovorio o razlici u godinama i istakao da to nije problem u njegovom i Isidorinom odnosu.