Kako Kurir saznaje iz izvora bliskog pevačici Mini Kostić, njena emotivna priča sa dečkom Kasperom iz Njujorka cveta punim sjajem.

Prema rečima našeg izvora, Kasper se prema Mini ponaša više nego pažljivo i džentlmenski, ne krije emocije i trudi se da joj u svakom trenutku pokaže koliko mu znači. Ono što je posebno oduševilo Minu jeste činjenica da je Kasper nije držao po strani, već ju je upoznao sa svojim najbližima.

Mina Kostić

– Toliko je ponosan na nju da ju je čak vodio i kod svojih rođaka na veselje, gde ju je predstavio kao svoju devojku. Svi su je prihvatili fenomenalno, a Mini je bila presrećna zbog tog gesta – otkriva izvor blizak pevačici.

Očigledno je da Mini uživa u ljubavi daleko od domaće javnosti i estradnih intriga, a oni koji je dobro poznaju kažu da je dugo nisu videli ovako nasmejanu i ispunjenu.