Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, oglasio se na Instagramu i otkrio da su mu ponovo svi Jutjub kanali obrisani.

Kako je naveo, pokušaće još jednom da ih povrati, a ukoliko ne uspe u tome onda odustaje od snimanja sadržaja na ovoj platformi.

Važna odluka

Baka Prase je na Instagramu naveo da ukoliko mu Jutjub ne skloni zabranu, trajno će završiti sa platformom na kojoj je plasirao mnogo video sadržaja.

- Ponovo su mi obrisani svi kanali. RIP Vlogdan Ilić, RIP Baka Sepra Live 3. Ceo vlogmas je izbrisan, svaki trenutak koji nas je sve nasmejao. Zajedno sa vlogmasom obrisana je i pesma "Betmen". Ako mi Jutjub ne skloni ban 18. 02. kada budem u mogućnosti da zatražim "drugu šansu", trajno završavam sa jutjubom. Ovo će možda biti poslednje zbogom platformi koja me je stvorila - napisao je on.

Foto: Instagram

U februaru prošle godine prošao kroz isto

Podsetimo, Baka Prase je već imao istu situaciju u februaru 2025. godine kada je napisao da mu je zauvek zabranjeno da snima za Jutjub. Tada je objavio i poruku u kojoj mu je pisalo zbog čega je žalba odbijena.

- Poštovani, razmotrili smo vašu žalbu za sledeće: Pregledali smo vaš kanal i utvrdili da krši pravila zajednice. Znamo da su ovo razočaravajuće vesti za vas, ali naš posao je da učinimo Jutjub bezbednim mestom za sve - stajalo je u saopštenju.

Baka Prase uvredio voditelja Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Shutterstcok, ATA images

Ipak, uspeo je da nađe način i da se i dalje oglašava na pomenutoj platformi, ali kako sada navodi, možda više neće biti toliko uporan.

Kurir/Blic