Slušaj vest

Mina Kostić iznenadila je javnost kada je otkrila da je uplovila u ljubavnu romansu sa čovekom iz Njujorka koga nikada nije videla. Emocije su razvili putem društvenih mreža, interneta, dugih razgovora i zaljubili se kao nikada do sada.

Kasper je u prazničkom trenutku došao u Srbiju kako bi sa Minom proveo najlepše dane u godini, a pevačica nije krila sreću zbog njihovog susreta.

Društvene mreže gore

Mina i Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper postali su nerazdvojni, te su se nekoliko puta zajedno oglašavali na društvenim mrežama što je izazvalo mnoštvo komentara, kako dobrih tako i onih loših.

Kada se Kasper nedavno uključio iz Mininog stana, javno je govorio o svemu što mu pišu uživo.

- Ljubavi, čitam ove neke komentare i pišu ljudi da sam ja tebe već smorio - rekao je Kasper.

Foto: Printscreen

- Ko to kaže? - dobacila je pevačica.

- Šta da im kažemo, da se pravimo kao da jesi, a? - nasmejao se i namignuo Kasper.

- Ne - kratko je odbrusila Mina.

- Zašto, pa da zadovoljimo srećo ove hejtere! Šta da im kažem? - pitao ju je on, dok je Mina odmah rekla:

- Da nam zavide.

Mina Kostić upoznala dečka Foto: Pritnscreen

Nakon komentarisanja poruka koje su stizale u uživo uključenju na mrežama Kasper je rekao:

- Mi ćemo im, ljubavi, pokazati da ih volimo, ako im damo ono što oni žele, a oni se hrane time da si se sada ti u mene razočarala.

- Mi im šaljemo ljubav - rekla je Mina.

"Da sam htela da ga nađem, ne bih ga našla"

Mina se oglasila nakon njihovog prvog susreta i otkrila kako se osećala kada ga je ugledala.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Damir Dervišagić, Printscreen Instagram

- Susret je protekao tako kao da smo čitav život zajedno. On je došao za Srbiju i videli smo se. Sve je onako kako treba, da sam htela da ga nađem ne bih ga našla. Svećom da sam ga tražila, ne bih ga našla. Bog je tako hteo, uslišene su i njegove i moje molitve - rekla je, pa dodala kako su proveli dan.

- Ja sam radila juče jednu proslavu, a on je išao sa mnom, pa smo bili zajedno.