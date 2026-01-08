Slušaj vest

Goga Gačić odlučila je da stavi tačku na osmogodišnji brak sa suprugom Markom Gačićem, a odluku o razvodu donela je još u

novembru, saznaju mediji. Iako su godinama važili za skladan i miran bračni par, iza zatvorenih vrata odvijala se teška i emotivna borba.

To je bila iskrena ljubav

Kako navodi izvor, ova odluka Goginoj duši nije pala nimalo lako jer je ljubav među njima bila iskrena i jaka, a u jednom periodu čak se

ozbiljno razgovaralo i o proširenju porodice.

- Njih dvoje su se iskreno voleli. To nije bio brak iz navike, već odnos u kom je emocija postojala do samog kraja. Čak se pre

izvesnog vremena pominjalo i treće dete, što dovoljno govori koliko su planirali budućnost zajedno - otkriva izvor Republike.

Ogromna tuga

Upravo zato je razvod, kako tvrdi sagovornik, Gogu emotivno potpuno slomio.

- Ona je ovu odluku nosila u sebi mesecima. Nije impulsivna žena i ništa nije prelomila preko noći. Sve je došlo tiho, bez svađa i

ružnih reči, ali s ogromnom tugom - kaže izvor.

Nakon rastanka Goga je sa decom ostala u porodičnoj kući kod Gačića, dok se Marko iselio, da bi deci obezbedili stabilnost i mir.

"Od braka nisu pravili cirkus, pa neće ni od razvoda"

Za sada se ni Goga ni Marko nisu oglašavali povodom razvoda niti su se pojavljivali u javnosti s komentarima ili objašnjenjima. Prema informacijama medija, par planira da se oglasi tek nakon praznika, i to zajedničkim ili usaglašenim saopštenjem.

- Od braka nisu pravili cirkus, pa neće ni od razvoda. To je njihov stav. Ne žele senzacionalizam, prepucavanja niti medijske ratove

- tvrdi izvor blizak porodici.

"Ona se povukla, posvetila deci"

Iako je kraj braka neminovan, oni koji poznaju Gogu kažu da joj je trenutno najteže, da je slomljena nakon svega, ali da snagu pronalazi upravo u deci i porodičnom

okruženju.

- Ona se povukla, posvetila deci i sebi. Ovo je za nju period tišine, sabiranja, dosta i radi, bitno joj je da što pre stane na noge... Ima

podršku Markovih roditelja, oni na nju gledaju kao na ćerku. To joj znači jako - završava izvor.

