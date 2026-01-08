Slušaj vest

Mina Kostić iznenadila je javnost kada je otkrila da je uplovila u ljubavnu romansu sa Kasperom koga nije uživo videla.

Kako su mediji već pisali, na isti način je upoznao i verio bivšu rijaliti učesnicu Draganu Spasojević sa kojom je planirao porodicu i zajedničku budućnost.

"Predstavljao kao sin ubijenog novinara Ćuruvije"

Od kako se dogodio prvi suret Mine i Kaspera, njih dvoje su gotovo nerazdvojni, a komentari pljušte na sve strane.

Navodi o tome da je Minin dečko prevarant ponovo su pretrpali mreže, te se opet provlačila priča o rijaliti učesnici.

- Ova pala na priču biznismena iz Njujorka i verili se odmah čim je došao u Srbiju. Ne znam zašto je sve puklo ali uglavnom se on predstavljao kao sin ubijenog novinara Ćuruvije? - bio je jedan od komentara.

- Lik ima neki ozbiljni psihicki poremećaj. Jadna Mina - napisao je jedan od korisnika društvenih mreža, dok je drugi naveo:

- Evo istine o dobrom Kasperu... Šablonski, sa svima isto.

Priča o Dragani Spasojević

Kada je Mina javno govorila o novom dečku, mediji su brujali o njegovim navodnim prevarama.

Kasper je iz Alibinara, ali već nekoliko godina živi u Americi i radi u garaži gde bogati parkiraju svoje besne automobile.

- Mane je pre dve godine verio Draganu, upoznali su se preko Tiktoka, počeli da se dopisuju, a nakon dva meseca je došao u Srbiju i počeli su da se zababvljaju. Boravio je sve vreme kod nje u Novom Sadu, a kad je došao drugi put proveo je tu mesec dana, upoznao je sa svojom porodicom i tada su se verili. Međutim, on nije bio čovek sa kojim se ona dopisivala, shvatila je da joj se lažno predstavio. Sve joj je bilo sumnjivo i na kraju ga je otkačila.

- Mane je sada u februaru bio u Srbiji i zvao je Draganu, ali ona nije htela sa njim da se vidi. Njega je povredilo to što ona nikada javno nije objavila njihove slike, kao da želi da bude medijski eksponiran. Sve ovo sa Minom sada liči na to. Ne znam kako je nju voleo 20 godina kad je sa Draganom želeo dete - govorio je izvor početkom prošle godine za Svet i dodao:

- Mane ima 45 godina, bio je oženjen u Americi zbog papira i razveo se. Nema dece i to mu je neostvarena želja.

Dragana ne želi da komentariše navode

Ekipa Kurira ovim povodom stupila je u kontant sa bivšom učesnicom rijalitija Draganom Spasojević, ali se ona ljubazno zahvalila, čestitala praznike i izjavila da ne želi da komentariše pomenutog čoveka.