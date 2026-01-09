Slušaj vest

Privatni, a naročito ljubavni život Nataše Bekvalac oduvek je intrigirao javnost. Jedna od najpopularnijih domaćih pevačica iza sebe ima tri braka sa nekadašnjim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem, zatim sa diretorom SRC Pionirski grad Ljubomirom Jovanovićem i na kraju sa Lukom Lazukićem.

Nekad su se jako voleli

Iako o bivšim partnerima retko govori sa zadrškom, iz njenih poslednjih izjava može se zaključiti da prema drugom suprugu gaji posebne emocije i poštovanje.

I dalje ga Nataša ceni i poštuje

Rekla je sve

Gostujući u emisiji čiji je domaćin Robert Čoban, Bekvalčeva je otvoreno govorila o životnim temama, a naročitu pažnju izazvao je deo razgovora u kojem se dotakla odnosa svoje ćerke sa bivšim suprugom Ljubomirom Jovanovićem.

-Da li ti je ćerka ikada rekla kako se osećala dok je sa Ljubom, odnosno kasnije sa Lukom, živela u istom domaćinstvu? – upitao je direktno voditelj.

Pevačica je bez zadrške odgovorila:

-Moja ćerka je Ljubu obožavala i dan-danas imaju svoj odnos sa kojim ja nemam nikakve veze -objasnila je Nataša.

Žali za propuštenom prilikom

Oslonac, drug, prijatelj

Na konstataciju voditelja da se Jovanović verovatno postavio kao drugar i oslonac, Bekvalčeva je kroz osmeh dodala:

- Kao neka vrsta muške figure. Ja stvarno imam neke čudne životne priče.

Razgovor je potom otišao i korak dalje, pa je Čoban upitao da li je želela dete sa Jovanovićem.

- Želela sam, da, ali se prosto nije dogodilo. Život nam je dao neki drugi put i to je to -zaključila je pevačica.

Podsećanje

Ljubavna priča Nataše Bekvalac i Ljubomira Jovanovića započela je 2012. godine, kada su se upoznali preko zajedničkog prijatelja, bivšeg rukometaša Vlade Mandića. Svoju vezu krunisali su tajnim venčanjem 2015. godine, daleko od očiju javnosti. Građanski brak sklopili su u Novom Sadu, bez pompe i medijske pažnje, a svečanosti su prisustvovali samo kumovi i najbliži članovi porodice.

Neposredno nakon venčanja, par je otputovao na medeni mesec na Tajland. Iako njihov brak nije potrajao, iz Natašinih reči jasno je da su uspeli da sačuvaju međusobno poštovanje, ali i da Jovanović i dalje ima važno mesto u životu njene porodice.