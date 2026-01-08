Slušaj vest

Kristina Kija Kockar danas je na društvenim mrežama objavila video u kojem veselo igra ispred okićene jelke, a pažnju svih je odmah privukao prsten koji je namerno isticala.

Dok je nazdravljala čašom vina i plesala pred kamerom, Kija je jasno stavila do znanja da se verila, što je izazvalo lavinu reakcija i čestitki njenih pratilaca.

- Rekla sam da.

„Čestitamo!“, „Zaslužila si sreću“, „Prsten je prelep“, samo su neki od komentara oduševljenih fanova koji su joj uputili brojne čestitke i lepe želje.

Obratila se Kaći

Podsetimo, Kija Kockar nedavno se sukobila sa Katarinom Živković. Kija je oštro odgovorila pevačici, povodom njenog obraćanja u kome je, između ostalog, tvrdila da bivša voditeljka "nema porodicu".

Kija i Katarina poslednjih dana nemilosrdno vode medijski rat, a Kockarova je tom prilikom čak otkrila identitet Kaćinog partnera. U nastavku obraćanja, Kija je podsetila da je bila uz Živkovićevu u najtežim životnim trenucima.

"Za nekoga ko se borio za potomstvo, uz koga sam tada bila svakog trenutka, ti napišeš da ja nemam porodicu. Koliko si se nisko spustila, šta si sebi dozvolila... Tužno. Ostavi zauvek da svi vide kako razmišljaš. Očigledno vidi i narod", napisala je Kristina.

