Najbolji drug Maje Marinković i nekadašnji frizer jedne od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu Jelene Karleuše, Matija Radulović, preminuo je 6. januara u 43. godini, a njegova iznenadna smrt potresla je javnost, naročito estradni krug u kojemm je godinama bio prisutan.

Kako se trenutno spekuliše, zdravstveni problemi koji su doveli do tragičnog ishoda mogli bi biti povezani sa intervencijama koje je Radulović u prethodnom periodu imao na licu i telu. Ipak, tačan uzrok smrti zasad nije poznat i biće utvrđen nakon obdukcije.



Zdravstveni problemi

Na Badnji dan, Matija je u izuzetno teškom stanju i bez svesti hitno prebačen u Urgentni centar, gde su lekari pokušali da mu pomognu, ali, nažalost, uprkos naporima medicinskog osoblja, izgubio je život.

Radulović je bio poznato ime u svetu lepote i estrade. Karijeru je započeo kao frizer, a širu popularnost stekao je zahvaljujući saradnji s Karleušom, koja mu je, prema rečima njegovih bliskih prijatelja, prva pružila priliku da se afirmiše među javnim ličnostima. Nakon toga je radio s brojnim pevačicama i rijaliti zvezdama, među kojima su Slađa Poršelina, Ena Čolić, Zorana Mićanović, Elma Sinanović, ali i druge javne ličnosti koje su mu godinama ukazivale poverenje.

Tužni dani

Matija Radulović prerano premunuo

Poznati zavijeni u crno

Vest o njegovoj smrti prvi je na društvenim mrežama komentarisao nekadašnji rijaliti učesnik Branislav Radonić Brendon, koji je bio blizak prijatelj pokojnog Radulovića. On je izneo sumnje da je u pitanju sepsa, navodno izazvana komplikacijama s vilicom i zubima, na kojima je Matija nedavno imao određene zahvate.

- Poznati frizer umro je u 43. godini. Žalio se na zube, neko kaže da je u pitanju sepsa od zuba, ali niko zapravo ne zna tačan razlog. U šoku sam. Imao je problema sa zubima, nešto su mu loše uradili, verovatno sepsa. Sve se desilo baš neočekivano - naveo je Brendon u svojoj objavi.

Sarađivao je sa zvezdom

Jelena Karleuša mu pružila šansu



Prema saznanjima do kojih smo došli, Radulović je neposredno pre pogoršanja zdravstvenog stanja proslavio svoj rođendan u krugu bliskih prijatelja. Oni koji su te večeri bili s njim tvrde da ništa nije ukazivalo na tragediju koja će ubrzo uslediti.

- Velika tuga. Moja najbolja drugarica bila je na njegovom rođendanu. Bio je nasmejan, srećan i pun planova. Slavili su do zore. Govorio je o proširenju posla i novim projektima koje je imao u planu da pokrene. Pre toga je bio na Zanzibaru i tada se razboleo. Po povratku u Beograd osećao je tegobe, ali nije obraćao pažnju na to sve dok već nije bilo prekasno, nažalost - rekao nam je izvor.

Dan pre nego što je prebačen u Urgentni centar, Hitna pomoć je bila pozvana zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja, ali je Radulović tada odbio hospitalizaciju. Nakon toga se zaključao u stanu i nije izlazio, što je, prema rečima izvora, moglo dovesti do dodatnog pogoršanja i razvoja teških komplikacija. U ponedeljak oko 17 časova, kad mu se stanje naglo pogoršalo, ponovo je reagovala Hitna pomoć, hitno je prevezen u bolnicu, ali je tada već bio u kritičnom stanju.

Čeka se obdukcija

Radulovićeva smrt ostavila je brojne prijatelje, saradnike i klijente u neverici. Mnogi su se oprostili od njega emotivnim porukama na društvenim mrežama, ističući da je bio vedar, ambiciozan i uvek spreman da pomogne.

Rezultati obdukcije trebalo bi da daju konačan odgovor na pitanje šta je tačno dovelo do ove tragedije. Javnost i njegovi najbliži s nestrpljenjem očekuju zvanične informacije.