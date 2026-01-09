Slušaj vest

Tanja Savić poznata je po stalnom kašnjenju, što joj ozbiljno zameraju i njeni bliski saradnici, a i sama o tome otvoreno govori. Iako se trudi da svuda stigne na vreme, to retko bude slučaj, pa se za nastup uvek priprema u poslednjem trenutku.

Naš paparaco uslikao je pevačicu pre nekoliko dana u Budvi, i to u lobiju hotela u kojem je odsela sa svojim partnerom Muhamedom Bešićem Mukijem.

Kako smo saznali, Tanja se zbog velikog broja nastupa u poslednje vreme uspavala u hotelskoj sobi, pa je Muki jedva uspeo da je probudi kako bi krenuli na nastup u jedan od najpopularnijih klubova na Crnogorskom primorju.

- Tanja poslednjih dana nije stala od posla. Pevala je za doček u Banjaluci, pa se odatle vratila za Smederevo. Za reprizu je pevala u jednom lokalu u Beogradu. Posle se samo prepakovala, pa su ona i Muki otišli za Crnu Goru. Bukvalno, za tri dana je promenila tri države. Baš je bila umorna i neispavana, pa čim je stigla u hotel u Budvi, otišla je da spava. Muki je jedva uspeo da je probudi. Kad je shvatila da nema puno vremena za sređivanje i da je publika već počela da pristiže u klub, ona se na brzinu našminkala i malo doterala. Međutim, problem je bila frizura. Ona je zakazala ranije frizera, ali on nikako nije mogao da je dobije jer je Tanja spavala dubokim snom - priča naš izvor i dodaje:

- Frizer ju je sve vreme čekao u lobiju hotela. Ipak, kad je shvatila koliko je sati, Tanja ga je u poslednjem trenutku pozvala i dogovorili su se da je izfrizira kod recepcije. Čim je oprala kosu i sredila se, Tanja je sišla u lobi, a frizer se odmah latio posla i to pored recepcije. Ona nije marila što je ljudi iznenađeno gledaju, pa se sve vreme smejala i šalila na svoj račun. Odmah posle friziranja, Tanja je na brzinu dala i jedan intervju, a odatle se odmah uputila u klub, koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta - ispričao nam je naš izvor.

Podsetimo, Tanja je više puta u svojim intervjuima isticala da često kasni.

- Vi ne znate kakve su moje misli crne sad. Ne znam zbog čega je to tako kad me sad pitate to pitanje. Na svoju sahranu ću sigurno stići (smeh). Ja sam opuštena po prirodi i sve kažem: "Posle ću, posle ću." Takva sam opuštena. To su takve osobe koje su emotivci, malo žive u oblacima. Meni ne smeta kad neko kasni jer polazim od sebe - rekla nam je nedavno Savićeva.

