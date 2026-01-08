Slušaj vest

U domaćim medijima osvanula je vest da je dečko Mine Kostić Mane Čuruvija navodno bio veren sa Draganom Spasojević iz Novog Sada koju je video tokom gostovanja u emisiji na televiziji Pink, a sada se Mina ovim povodom oglasila za domaće medije.

Mina o vezi Kaspera i Mine

Mina je istakla da zna za vezu Dragane i Kaspera, te da to nije bilo ništa ozbiljno.

- Nisu bili vereni. Sa Draganom je bila prolazna veza. Bili su zajedno mesec dana. Uostalom kakve ima veze, imam i ja dete, šta ima veze i da je bio veren. Nije zbog nje došao iz Njujorka u Srbiju, bio je tu poslovno - rekla je pevačica.

Mina Kostić o novom dečku kojeg nije ni upoznala
Foto: Kurir Televizija

Priča o Dragani Spasojević

Kada je Mina javno govorila o novom dečku, mediji su brujali o njegovim navodnim prevarama, te se spominjala i Dragana Spasojević.

Kasper je iz Alibinara, ali već nekoliko godina živi u Americi i radi u garaži gde bogati parkiraju svoje besne automobile.

Foto: Printscreen RED tv

 - Mane je pre dve godine verio Draganu, upoznali su se preko Tiktoka, počeli da se dopisuju, a nakon dva meseca je došao u Srbiju i počeli su da se zababvljaju. Boravio je sve vreme kod nje u Novom Sadu, a kad je došao drugi put proveo je tu mesec dana, upoznao je sa svojom porodicom i tada su se verili. Međutim, on nije bio čovek sa kojim se ona dopisivala, shvatila je da joj se lažno predstavio. Sve joj je bilo sumnjivo i na kraju ga je otkačila.

- Mane je sada u februaru bio u Srbiji i zvao je Draganu, ali ona nije htela sa njim da se vidi. Njega je povredilo to što ona nikada javno nije objavila njihove slike, kao da želi da bude medijski eksponiran. Sve ovo sa Minom sada liči na to. Ne znam kako je nju voleo 20 godina kad je sa Draganom želeo dete - govorio je izvor početkom prošle godine za Svet i dodao:

Mina Kostić Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Pritnscreen, Printscreen Instagram

- Mane ima 45 godina, bio je oženjen u Americi zbog papira i razveo se. Nema dece i to mu je neostvarena želja.

Dragana ne želi da komentariše navode

Ekipa Kurira ovim povodom stupila je u kontant sa bivšom učesnicom rijalitija Draganom Spasojević, ali se ona ljubazno zahvalila, čestitala praznike i izjavila da ne želi da komentariše pomenutog čoveka.

Kurir/Blic

Mina Kostić sa novim dečkom odgovara hejterima na negativne komentare Izvor: TikTok/jecastar