Slušaj vest

Blizak prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci našao se u žiži interesovanja javnosti. O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vreme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.

Poštuje muzičku zvezdu

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Kos i Ceca Ražnatović se godinama poznaju Foto: Privatna arhiva, Kurir.rs/Petar Aleksić

Sve se saznalo

Jedan od detalja koji je privukao posebnu pažnju gledalaca otkriven je u emisiji Puls Srbije, koja se vikendom emituje na Kurir televiziji. Voditeljka emisije Kruna iznela je zanimljivu tvrdnju da je upravo Aleksandar Kos osoba koja je „pomirila“ pevačicu Svetlanu Cecu Ražnatović i političara Čedomira Jovanovića, što je izazvalo veliko interesovanje u studiju, ali i među gledaocima.

- Vi ste, Aleksandre, uspeli ono što nikada niko nije- da pomirite Čedu i Cecu- rekla je Kruna tokom razgovora.

Kos je, međutim, na tu konstataciju odgovorio smireno, ističući da između Jovanovića i Ražnatovićeve nikada nije ni postojao sukob.

- Njih dvoje nikada nisu ni bili posvađani. Čeda je veličina koja poštuje sve ljude. Ceca je nezamenjiva. Nju najviše cenim i poštujem – objasnio je Kos, naglašavajući uzajamno poštovanje koje postoji između aktera o kojima se godinama spekuliše u javnosti.

Malo je poznato da su se Ceca Ražnatović i Aleksandar Kos upoznali još u periodu kada je on radio kao novinar u jednoj medijskoj kući. Od samog početka njihov odnos bio je korektan i profesionalan, a Kos je, kako navode izvori bliski estradi, godinama pratio Cecin život i rad, poštujući njenu karijeru i doprinos muzičkoj sceni.

Druženje u Čedinom stanu

Aco Kos najviše voli Cecu Izvor: Instagram

Danas se Aleksandar Kos uglavnom vezuje za projekte koje realizuje zajedno sa Čedomirom Jovanovićem. Spekuliše da se njihova saradnja ne odnosi na Srbiju, već da je isključivo usmerena ka inostranstvu.

I dok se o Aleksandru Kosu sve više govori, on se, po svemu sudeći, i dalje drži podalje od senzacionalizma, birajući da javno istupa retko i odmereno uz podršku Jovanovića.