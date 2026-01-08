Slušaj vest

Praznična euforija i dalje vlada. U domu Vesne Radusinović i Milomira Marića ove godine može se videti i doživeti prava novogodišnja raskoš.

Poznati par, koji važi za jedan od najuticajnijih i najprepoznatljivijih u domaćem medijskom prostoru, praznike je dočekao u toploj, ali izuzetno elegantnoj atmosferi, u kojoj je svaki detalj bio pažljivo osmišljen.

Književnica vodila računa o svakom detalju

Dom Vesne Radusinović i Milomira Marića odiše toplinom

Dekoracija je sijala

Njihov dom zablistao je u prazničnom ruhu bogato ukrašena jelka, pretežno u zlatnim i crvenim tonovima, dominirala je dnevnim boravkom, dok su svetlucavi ukrasi, lampioni i sveće davali prostoru posebnu dozu luksuza i ušuškanosti. Novogodišnja dekoracija bila je spoj klasike i modernog stila, odražavajući prefinjen ukus domaćina.

Posebna pažnja bila je posvećena trpezi, koja je, prema rečima onih koji su imali priliku da zavire u njihov praznični ambijent, bila prava mala umetnička instalacija. Svečani servis, kristalne čaše i pažljivo birani detalji upotpunili su atmosferu prazničnog obilja i gostoprimstva po kojem su Vesna i Milomir poznati. Poseban deo u dnevnom boravku zauzima fotografije Vesninog sina Vedrana za kojeg je književnica izuzetno vezana.

Sve brižljivo pripremi

Vesna Radusinović zadužena za dekoraciju

Koliko sin poštuje majku, svedoči činjenica da joj redovno šalje najlepše cveće samo da na njenom licu izmami osmeh.

Iako su oboje navikli na javnost i kamere, Novu godinu je porodica dočekala u krugu najbližih, birajući mir i porodičnu atmosferu umesto velikih okupljanja. Njihov dom tih dana bio je mesto topline, razgovora i radosti, ali i simbol uspeha i dugogodišnjeg zajedništva.

Novogodišnja raskoš u domu Radusinović-Marić nije bila samo u dekoraciji i obilju, već pre svega u energiji i harmoniji koju ovaj par godinama neguje, dokazujući da pravi luksuz leži u zajedništvu, stabilnosti i osećaju doma.