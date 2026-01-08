Slušaj vest

Bivši rijaliti učesanik i voditelj Kristijan Golubović za Božić se prisetio svog oca koji je sa tri godine ostavljen u Domu za nezbrinutu decu u Zvečanskoj.

Iako su se Kristijan Golubović i Kristina Spalević pomirili njihov brak još nije uplovio u mirnu luku, ali i pored toga Golubović smatra da sada živi najbolji period svog života, budući da uživa sa decom.

Evocirao uspomene

- Skupa je cena imati decu, najlepša stvar, ali nekad stvarno poželiš da si na par sati na nekoj drugoj planeti, jer ta energija je nešto u šta nisam verovao da postoji. Ja sam mislio da sam energičan, ali ja sam stvarno mala beba za ovu decu - rekao je Kristijan na Red televiziji.

Foto: Kurir

Golubović se tokom najradosnijeg hrišćanskog praznika prisetio i svog detinjstva, kao i svog oca, koji mu je usadio duh tradicije.

- Tata je držao do tradicije, on je bio siroče, ostavljen u "Zečanskoj" sa tri godine, sam je morao da se snalazi. Uvek mi je govorio da ovo što ja sad doživljavam da je to poenta i prava vrednost života. Ja sam ovo ceo život čekao. Propustio sam mnogo zbog svojih loših izbora i svoje prošlosti, ali sad sam došao u neku nirvanu - poručio je Kristijan.

Kako je jednom prilikom Kristijan Golubović rekao, njegov otac je bio izuzetno talentovan umetnik, a njegove slike i dalje čuva i nikada ne planira da ih proda.

Najvrednija uspomena

- Moj tata, od svega što je u životu radio... Uzme stari gramofon, pojača mu motor, stavi bele pločice i boju na gramofon i on kako se vrti razbacuje boju. Pravile se razne, prelepe šare. On je to posle sušio i prodavao za 8. mart, mučenik. Znaš kako je bio dovitljiv - rekao je Kristijan tokom učešća u rijalitiju i dodao:

- Imam jedno pet ili šest slika njegovih koje sam sačuvao. Uradio je mene, Kristinu, njega i majku sa fotografije. Običnim olovkama i to na bež jastučnici i napisao moja familija. To mi je najvrednija uspomena, da mi neko da 20 miliona, ne bih to prodao.

Kurir/Informer