KIJA KOCKAR SE OGLASILA ZA KURIR NAKON VERIDBE! Evo šta za nju znači prsten od 10.500€ - Imam najlepši...
Ekipa Kurira stupila je u kontakt sa Kijom Kockar povodom njene veridbe. Tom prilikom čestitali smo joj na lepim vestima, a ona je za naš portal govorila o detaljima prosidbe, koliko je dugo sve bilo planirano, kao i o planovima za svadbu.
Koliko dugo ste planirali veridbu i da li je prosidba bila iznenađenje za Vas?
– Prosidba je bila iznenađenje. Jesmo pričali o budućnosti, ali on je planirao, a ja sam tu da se iznenadim.
Da li već razmišljate o svadbi i kada bi ona mogla da se dogodi?
– Svi me pitaju za svadbu, a tek sam stavila verenički prsten. Svakako, tek sad uživamo u ovoj fazi. A sigurno će biti vrlo intimno.
Koliko Vam znači verenički prsten i njegova simbolika?
– On je znao da se meni taj prsten sviđa već neko vreme i baš u smislu da sam komentarisala da ne bih volela da imam običan kamen. Kao svaka devojka kad doda komentar, da slučajno ne pogreši.
– Ja obožavam cveće. To je celoj javnosti jasno jer do sada imam milion storija sa buketima. Taj prsten ima osam cvetova i baš je pravi buket – ovaj put, buket koji ne vene. Prsten je baš moj vajb, nije baš viđeno da se neko veri sa prstenom u toj formi, ali ja ga nosim i bitno je šta mene čini srećnom.
– Možda bih se razočarala da nije uzeo taj, ali bih svakako sigurno pristala. Prsten je prelep, ali osoba je najbitnija. Srećni praznici svima poručila je pevačica.
Verila se Kija Kockar
Podsetimo, Kristina Kija Kockar danas je na društvenim mrežama objavila video u kojem veselo igra ispred okićene jelke, a pažnju svih je odmah privukao prsten koji je namerno isticala.
Dok je nazdravljala čašom vina i plesala pred kamerom, Kija je jasno stavila do znanja da se verila, što je izazvalo lavinu reakcija i čestitki njenih pratilaca.
„Čestitamo!“, „Zaslužila si sreću“, „Prsten je prelep“, samo su neki od komentara oduševljenih fanova koji su joj uputili brojne čestitke i lepe želje.