Viktor Zeljko je upravljao audijem, koji se sa golfom sudario u Sremskoj ulici u Bijeljini
BIVŠI UČESNIK ELITE IMAO SAOBRAĆAJKU! On povređen, auto smrskan, otkriveni detalji
Viktor Zeljko, bivši učesnik aktuelne sezone "Elite", sinoć je imao tešku saobraćajku iz koje je izašao sa povredama.
On je upravljao audijem, koji se sa golfom sudario u Sremskoj ulici u Bijeljini. Došlo je do težek sudara, iz koje je on sa svojim suvozačem izašao sa lakšim povredama, dok je vozač golfa zadobio teže.
Viktor Zeljko, bivši učesnik aktuelne sezone "Elite", sinoć je imao tešku saobraćajku iz koje je izašao sa povredama Foto: Printscreen
Oglasio se nakon saobraćajke
Da je on učestvovao u sudaru potvrdio je na Instagramu.
- Hvala svima na brzizi i porukama. Povređen jesam, ali ništa ozbiljno. Šteta na autu jeste velika, ali saniraće se - napisao je Viktor na Instagramu.
