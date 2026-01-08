Slušaj vest

Viktor Zeljko, bivši učesnik aktuelne sezone "Elite", sinoć je imao tešku saobraćajku iz koje je izašao sa povredama.

On je upravljao audijem, koji se sa golfom sudario u Sremskoj ulici u Bijeljini. Došlo je do težek sudara, iz koje je on sa svojim suvozačem izašao sa lakšim povredama, dok je vozač golfa zadobio teže.

Viktor Zeljko, bivši učesnik aktuelne sezone "Elite", sinoć je imao tešku saobraćajku iz koje je izašao sa povredama Foto: Printscreen

Oglasio se nakon saobraćajke

Da je on učestvovao u sudaru potvrdio je na Instagramu.

- Hvala svima na brzizi i porukama. Povređen jesam, ali ništa ozbiljno. Šteta na autu jeste velika, ali saniraće se - napisao je Viktor na Instagramu.

Ne propustiteRijalitiNIJE IMAO ŠANSE PORED RIJALITI IGRAČA: Dobio samo 1 posto glasova, cimeri ga zaskočili, a u studiju se potpuno slomio
Viktor Zeljko
Stars"U DUGOVIMA SI DO GUŠE, VRATI LJUDIMA PARE" Zorica Marković se brutalno obrušila na Milenu Kačavendu - napolju postoje i ljudi sa dokazima
StarsNEZAPAMĆENA ŽURKA U ELITI 9! Trubači ušli i napravili spektakl: Pogledajte ove prizore
Elita 9
StarsRADA MANOJLOVIĆ UŠLA U ELITU, A TERZA SE RASPAO NA KOMADE! Plakao kao kiša, jedna stvar ga totalno slomila... Tužni kadrovi iz Elite (FOTO)
Terza se slomio u Eliti

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP579 Izvor: Kurir TV