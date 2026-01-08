Slušaj vest

Danima već ne prestaje da se priča o navodnoj aferi Anite Stanojlović i muzičara Relje Popovića, a sve je počelo iz Elite, gde su pojedini takmičari optužili starletu da prikriva detalje.

Povodom toga, Anita je odlučila da objasni o čemu je zapravo reč, ali je na indirektan način potvrdila aferu.

1/6 Vidi galeriju Relja Popović Foto: ATA images, ATAIMAGES, Nemanja Nikolić

- Pozdrav za neviđenu armiju, znam da će ostati uz mene. I ovo drugo, to sam rekla pre neki dan, i da se desilo nešto i da je taj neko oženjen, on treba da misli, nisam ja ta. Nisam bila ni sa jednim oženjenim muškarcem! Relja je, generalno, lep momak - rekla je Anita.

- Evo upravo si potvrdila. Tebi je rečeno da te armija podržava i da je Relja trebao da razmišlja, ti si pozdravila podršku, samim tim si rekla da ti je drago što su uz tebe - rekao je Bebica.

- Što se tiče Relje, na njega nisam pomislila - rekla je Anita.

Maja je podržala

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Sad će doktorka da prokomentariše. Ne krivim Anitu, ja sam uvek podržavala ljubavnice i smatram da one ženama otvaraju oči. Gospođe neka vežu kerove. Mene su ovde svi urnisali, ne treba to da rade jer je ona slobodna, ali ljudi koji su zauzeti treba da vode računa. Nije mi uverljiva, ali je ja ne krivim - rekla je Maja.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: