Anita Stanojlović i Luka Vujović imaju prve trzavice u svojoj emotivnoj vezi. Nedavno su se žestoko raspravljali u krevetu, a nekadašnja pobednica "Elite" strahuje da li su istinite glasine pojedinih učesnika da Vujović i dalje nije preboleo bivšu.

S tim u vezi oglasila se Biljana Vujović, Lukina majka, koja je sagledala kompletnu novonastalu situaciju.

- Ne znam šta se dešava sa Dačom, ali i mene nervira njegovo ponašanje. Problem je što Luku ništa ne bi poremetilo, ma šta Dača rekao, jer je očito da na nešto aludira. Sve što je nekada bilo zove se prošlo vreme. Ali to treba da on kaže Aniti, ovako dolazi do bespotrebne rasprave. Moram da napomenem da je sve to kisela voda naspram onoga što mu se dešavalo sa Aneli i sigurna sam da će se pomiriti brže nego što se posvađaju - rekla je Biljana, koja se osvrnula i na Anitinu izjavu da je Luka blam Srbije.

Stala u odbranu sina

- Ovo za blam Srbije... Ne znam šta da kažem, a da budem objektivna, osim činjenice da Luku zaista ne interesuje ništa vezano za Anitu pre njihovog ulaska u vezu, pa shodno tome ni nju ne treba da interesuje. Ovo što mu se desilo sa Aneli unutra, napolju bi mogla samo da sanja. Iskorišćen je maksimalno zakon za zaštitu žena, ali mnogi ne znaju da i nasilne žene završavaju na sudu. Samo iz rijalitija 90 % njih bi bile kažnjene uslovom i zabranom prilaska. Valjda će se oboje dozvati pameti. Sve sam napisala u čestitkama, a i kada sam bila u poseti za Novu Godinu. Ostalo je na njima - zaključila je Lukina majka Biljana.

