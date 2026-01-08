Slušaj vest

Pevačica Ivana Šašić tokom višedecenijske karijere na estradi više puta je menjala stajling, a malo ko se seća da je na početku karijere bila crnka.

Foto: Printscreen/Youtube

Ivana je harala estradom i važila za jednu od najzgodnijih pevačica, a kasnije je promenila imidž u plavušu, istovremeno započinjući i rijaliti karijeru.

Podsetimo, Ivana Šašić se u 43. godini udala za svog supruga, dok iz prethodnog odnosa ima dva sina – Stefana i Nikolu.

- Najvažnije je da budete i prijatelji. Moj suprug nije biološki otac mojim sinovima, ali on ostaje sa njima dok sam ja u rijalitiju.

Time mi je pokazao ljubav i njegova majka će biti sa njima. Imam divnu svekrvu. Ovo su postupci kojima neko pokazuje koliko te poštuje i voli - rekla je jednom prilikom u emisiji "Magazin IN".

Inače, Ivana se posle prve trudnoće povukla iz javnosti, te se preselila u inostranstvom, gde je želela i da joj dete odrasta. Ona je pričala i o tome kako je saznala da ima tešku bolest, pa je govorila o svojoj borbi i tome kako je uspela sve da prebrodi, uz podršku onih koje voli.

Muž je varao sa 14 godina starijom

Muž je varao sa 14 godina starijom

Podsetimo, pevačicu Ivanu Šašić je njen suprug Bojan Simić prevario sa 14 godina starijom ženom, nakon čega je usledio razvod.

- Hvala mužu što me je prevario, ja sam se rešila budale. Hvala mu, jer drugačije ne bih mogla da ga se rešim. Moja greška je bila u izboru, ja se moje greške reših, rekla je Ivana Šašić.

- Ja nisam mogla da ostanem živa od njega, to je bilo zvanje svaki dan, po ceo dan – istakla je ona, a zatim dodala da li nakon toga može da veruje nekom muškarcu:

- Koju zvezdu da mi skine da bih mu poverovala da je to tako. Nemam više to čime bi mene neko osvojio, neka bude normalan i čovek, ništa drugo mi ne treba. Ja laž prezirem, veliki sam protivnik toga - rekla je ona za medije.