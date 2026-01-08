Slušaj vest

Veljko Kuzmančević u skladnom je braku sa 35 godina starijom modnom kreatorkom Vericom Rakočević. Iako su njihov odnos od samog početka pratili brojni komentari na račun razlike u godinama, Veljko se na njih nikada nije osvrtao.

Ipak, jedna od tema koja uvek izaziva pažnju jeste njegova svesna odluka da se ne ostvari kao roditelj.

Veljko: "Svesno sam se odrekao potomstva"

„Svesno sam se odrekao potomstva. To je ta vrsta odgovornosti, a ja sam neodgovoran za još milion stvari, zamisli da još moram i o tome da mislim. Žene više nisu kao što su bile naše majke i bake. Niko više nikog ne trpi. Niko nikome neće izaći u susret. Niko nikome neće da oprosti. - rekao je Veljko.

Ovu njegovu odluku, kako ističe, majka je prihvatila bez osude, rušeći tradicionalne balkanske okvire:

„Nema moja majka odnos prema unucima. Mislim da je to ostalo samo kod nas da moram da nunam unuče. Mada ja imam unučiće, imam sedam unuka i svi me zovu deda”, objašnjava kompozitor, ističući da je Verina porodica ujedno i njegova, te da njenu unučad voli kao svoju.

Pričalo se da ga Verica izdržava

Od samog početka veze sa Vericom Rakočević, pre punih 12 godina, Veljko Kuzmančević našao se na meti kritika zbog života uz poznatu i uspešnu suprugu, za koji mnogi smatraju da je više nego lagodan.

Verica je svojevremeno istakla da niej bitno koliko Veljko zarađuje, već njena sreća pored njega.

- Veljko radi u pozorištu i ima platu od 35.000 dinara. Novac nije bitan u odnosu na sreću koju osećam kada se probudim pored njega – ispričala je svojevremeno Verica.

