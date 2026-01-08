Slušaj vest

Brojne javne ličnosti ovih dana dele prizore iz svojih domova, koje je sneg pretvorio u pravu zimsku bajku. Sloba i Jelena Radanović, Nikolija Jovanović, kao i Sonja Lazetić, putem društvenih mreža objavljivali su fotografije i snimke zavejanih dvorišta i pogleda sa svojih prozora.

Bazeni i raskošna dvorišta poznatih skroz pobeleli



Posebnu pažnju privukla je kuća Slobe Radanovića na obodu Beograda, koju je nedavno u potpunosti renovirao. Okružena šumom i ušuškana snegom, kuća svojim izgledom više podseća na planinsku vikendicu nego na dom u blizini grada. Jelena je zabeležila nekoliko kadrova sa prozora, a pogled na reku i prirodu oduševio je mnoge pratioce.

Inače, renoviranje je trajalo do skoro, jer je pevač odlučio da staro u potpunosti zameni novim, pa sada dom izgleda moderno i sređeno do najsitnijih detalja. Zimske prizore delila je i Sonja Lazetić, koja je osim snežnog ambijenta pokazala i bogato postavljenu trpezu, savršenu za hladne dane.

Pevačica Nikolija Jovanović pokazala je kako izgleda zima sa njene terase, te nema sumnje da se u toplom domu po ovakvom vremenu najviše odmara, što je savetovala i drugima.

