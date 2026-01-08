Slušaj vest

Brojne javne ličnosti ovih dana dele prizore iz svojih domova, koje je sneg pretvorio u pravu zimsku bajku. Sloba i Jelena Radanović, Nikolija Jovanović, kao i Sonja Lazetić, putem društvenih mreža objavljivali su fotografije i snimke zavejanih dvorišta i pogleda sa svojih prozora.

Bazeni i raskošna dvorišta poznatih skroz pobeleli

Posebnu pažnju privukla je kuća Slobe Radanovića na obodu Beograda, koju je nedavno u potpunosti renovirao. Okružena šumom i ušuškana snegom, kuća svojim izgledom više podseća na planinsku vikendicu nego na dom u blizini grada. Jelena je zabeležila nekoliko kadrova sa prozora, a pogled na reku i prirodu oduševio je mnoge pratioce.

Brojne javne ličnosti ovih dana dele prizore iz svojih domova, koje je sneg pretvorio u pravu zimsku bajku. Sloba i Jelena Radanović, Nikolija Jovanović, kao i Sonja Lazetić, putem društvenih mreža objavljivali su fotografije i snimke zavejanih dvorišta i pogleda sa svojih prozora. Foto: Printscreen

Inače, renoviranje je trajalo do skoro, jer je pevač odlučio da staro u potpunosti zameni novim, pa sada dom izgleda moderno i sređeno do najsitnijih detalja. Zimske prizore delila je i Sonja Lazetić, koja je osim snežnog ambijenta pokazala i bogato postavljenu trpezu, savršenu za hladne dane.

Pevačica Nikolija Jovanović pokazala je kako izgleda zima sa njene terase, te nema sumnje da se u toplom domu po ovakvom vremenu najviše odmara, što je savetovala i drugima.

Ne propustiteStars„KAD ĆEŠ PRESTATI DA PRIČAŠ O ZADRUZI 1?“ Marko Miljković sasekao Lunu pitanjem, a njen odgovor sve iznenadio...
Luna i Marko zarađuju od jutjuba
StarsTOPLA PORODIČNA SCENA: Sloba Radanović čestitao Badnje jutro i pokazao kako Jelena sprema prazničnu trpezu (FOTO)
Sloba Radanović Jelena Radanović
Stars"LIMITIRANA SERIJA, NEKOLIKO PRIMERAKA, A POSLEDNJI JE KOD MENE" Žena Slobe Radanovića oktkrila šta je od pevača dobila za Novu godinu
Jelena Radanović i Sloba Radanović
Stars"MENI JE SVEJEDNO HOĆE LI BITI DEVOJČICA ILI DEČAK" Sloba Radanović progovorio o proširenju porodice i novoj kući: To je moja oaza mira...
Jelena Radanović i Sloba Radanović

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP579 Izvor: Kurir TV