U Eliti 9 došlo je do žestokog sukoba između Maje Marinković i Asmina Durždića. Naime, takmičari su odgovarali na pitanja, a prvo je bilo baš za Maju.

- Videli smo da ti se Đukić dopada od početka, ako je zamerio Aniti peckanje sa Lukom, misliš li da tebi zamera bockanje sa Asminom - glasilo je pitanje.

- Ne, jer Filip i ja nismo u vezi. A što se Asmina tiče, ne bih dalje pričala o ovom čoveku. Ja ne mislim da ga ponižavam, samo iznosim onako kako mislim - rekla je Maja.

- Devojka nije normalna. Imali smo nastup na Elitoviziji, ona tri dana unazad hoda po Odabranima i laže. Molila nas je da ne komentarišemo realno, tu se smeje na muku - rekao je Asmin.

- Moraš da skapiraš, tvoja reč nema težinu - rekla je Maja.

- Odakle joj pravo da vređa devojke da su ljubavnice i utorak devojke, kada je ona sama bila napolju ljubavnica i ovde utorak devojka...To je kao da ja kažem da je nju proslavio Peca Vijagra - rekao je Asmin.

- Njega boli svaka moja reč i želi da produbljuje raspravu sa mnom, ja ne želim. Čovek nije moj tip, jednostavno mi se ne sviđa - rekla je Maja.

I Filip Đukić odgovarao na pitanja

Naredno pitanje bilo je za Filipa Đukića.

- Kakvo klađenje?! Trebao si je poljubiti i biti uz nju, pa kuda dođete - glasilo je pitanje.

- To je bilo bezveze i katastrofa posle kad sam sagledao, bitno mi je da Maja zna da nije bila loša namera, ja sam se izvinio, ona je prihvatila - rekao je Đukić.

