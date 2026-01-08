Slušaj vest

Iako je Milica Todorović davno napustila rodni grad, njeni roditelji ostali su verni svom Kruševcu, te se sa njom nisu selili u Beograd, gde je kupila stan.

Njihov svakodnevni život, ispunjen jednostavnim radostima, često postaje hit na društvenim mrežama, a poslednji snimak njenog oca Milana u snežnim avanturama izazvao je lavinu smeha njenih pratilaca.

Naime, na snimku koji je objavila Milicina majka Jasmina, njen suprug Milan uživa u snegu sa decom iz komšiluka.

U jednom trenutku on je legao na dečje sanke i spustio se niz zaleđenu ulicu, dok je Jasmina kroz smeh komentarisala:

Ovako izgleda porodična kuća Milice Todorović:

„Evocira srećno detinjstvo, ja sam mislila da će da nabije glavu negde u ogradu“.

Ovaj urnebesni trenutak brzo je postao viralan.

Roditelji jedva čekaju da se Milica porodi

Podsetimo, Milica Todorović broji sitno do porođaja, a već neko vreme živi na relaciji Beograd - Kruševac, odnosno u svom i u porodičnom domu svojih roditelja, gde mirno provodi trudničke dane, daleko je od svojih fanova, a na društvenim mrežama tek ponekad objavi fotografiju ili snimak.

- Milica je super, čujemo se stalno, ali sada ređe dolazi. To je normalno, odmara i sve protiče u najboljem redu. Ona je nama rekla da ne komentarišemo njen privatni život, ali jasno je da su ovo lepe stvari i da narod zanima sve oko nje. Ona je javna ličnost - rekao je Milan za Blic, a Mama kaže da stalno zove naslednicu da pita kako je:

- Brojimo svi sitno i naravno da smo srećni. To su lepe stvari, bitno je samo da je sve kako treba.

