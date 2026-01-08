Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica, voditeljka, pevačica i spisateljica Kija Kockar danas je podelila video na svom Instagram profilu, na kom je otkrila da se verila na Božić.

Kija Kockar je na samom početku snimka pokazala skupoceni prsten, koji košta 10.500 evra, a potom je počela da igra, dok je u ruci držala čašu vina.

Foto: Printscreen

Međutim, ono što skoro niko nije primetio jeste flaster koji je imala zalepljen ispod leve ruke.

"Krenula je krv"

S obzirom na to da je Kija Kockar imala ozbiljne zdravstvene probleme koji se tiču grudi, gde je 2021. godine imala četiri tumora, bivša rijaliti učesnica je objasnila o čemu je reč.

Na svu sreću, voditeljka je rekla da je sve u najboljem redu i da nije ništa vezano za maligne bolesti.

1/6 Vidi galeriju Kija Kockar Foto: Pritnscreen

- Imala sam mladež i zakačila sam ga. Krenula je krv i morala sam da stavim flaster, koji sam držala celu noć. Hvala Bogu, nije ništa opasno. Zdrava sam potpuno - rekla je Kija Kockar.

kurir.rs/telegraf

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: