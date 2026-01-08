RAZVODI SE POZNATA VODITELJKA! Nakon 4 godine stavili tačku na brak: Muž napustio porodični dom posle ozbiljne svađe...
Voditeljka jutarnjeg programa televizije „Prva“, Anđela Đurašković, razvodi se posle četiri godine braka. Prema navodima izvora bliskog paru, odnosi među supružnicima već duže vreme nisu bili dobri, a nedavno je došlo do ozbiljnije svađe nakon koje je Luka napustio zajednički dom.
Kako izvor navodi, Anđela je u ovoj situaciji u potpunosti posvećena dobrobiti svoje dece i želi da ceo proces razlaza protekne mirno i dostojanstveno.
„Anđeli su na prvom mestu mir i spokoj njene dece. Učiniće sve da oni kroz ovaj period prođu što bezbolnije i upravo zato želi da se sa dugogodišnjim partnerom rastane bez konflikata i javnih prepirki“, ističe izvor blizak paru.
Venčali se 2021. godine, imaju dva sina
Anđela i Luka venčali su se 2021. godine, nakon višegodišnje veze tokom koje su dobili sinove Mihajla i Dušana.
Par je do sada svoj privatni život držao daleko od očiju javnosti, te se i sada trude da porodične okolnosti rešavaju daleko od medijske pažnje.
