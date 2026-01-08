Slušaj vest

Voditeljka jutarnjeg programa televizije „Prva“, Anđela Đurašković, razvodi se posle četiri godine braka. Prema navodima izvora bliskog paru, odnosi među supružnicima već duže vreme nisu bili dobri, a nedavno je došlo do ozbiljnije svađe nakon koje je Luka napustio zajednički dom.

Kako izvor navodi, Anđela je u ovoj situaciji u potpunosti posvećena dobrobiti svoje dece i želi da ceo proces razlaza protekne mirno i dostojanstveno.

„Anđeli su na prvom mestu mir i spokoj njene dece. Učiniće sve da oni kroz ovaj period prođu što bezbolnije i upravo zato želi da se sa dugogodišnjim partnerom rastane bez konflikata i javnih prepirki“, ističe izvor blizak paru.

Venčali se 2021. godine, imaju dva sina

Anđela i Luka venčali su se 2021. godine, nakon višegodišnje veze tokom koje su dobili sinove Mihajla i Dušana.

Par je do sada svoj privatni život držao daleko od očiju javnosti, te se i sada trude da porodične okolnosti rešavaju daleko od medijske pažnje.

