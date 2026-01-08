Slušaj vest

Voditeljka Anđela Đurašković, razvodi se posle četiri godine braka, a prema izvorima bliskim paru, odnosi među supružnicima već duže vreme nisu bili dobri.

Nedavno je došlo do ozbiljnije svađe nakon koje je Luka napustio zajednički dom.

Inače, Anđela je ranije otkrila da se u svog supruga zaljubila kada je imala 22 godine, te i kakav je njihov odnos i kako funkcionišu.

- Nisam birala da sa 22 godine uđem u ozbiljnu vezu, ali sam vrlo brzo znala da sa njim želim da budem dugo - rekla je jednom prilikom o izabraniku Luki, za koga se udala 2022. godine.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka "Prve", Anđela Đurašković nakon četiri godine stavila je tačku na brak sa Lukom Mrđom. Njih dvoje su 2021. godine napravili svadbu i upriličili svadbeno veselje. Foto: Printscreen/Instagram

Njihovoj vezi kumovala je Anđelina drugarica preko koje je upoznala supruga. Kako je otkrila, njihov odnos je počeo spontano da se razvija. Njen suprug voli da se šali zbog čega ga u početku nije shvatala ozbiljno.

- Zbog te "neozbiljnosti" nisam mogla da nas zamislim ovde gde smo danas. Pustila sam da se stvari same razvijaju, pa šta bude. Zajedno smo odrastali i gradili svoje ličnosti, međusobno se dopunjavali, a ja sam u jednom trenutku shvatila da ne mogu da zamislim svakodnevicu bez njega. Danas znam da nisam mogla bolje da prođem, moj neozbiljni dečko pokazao se kao čovek koji na pravi način brine i čuva svoju porodicu - rekla je Anđela jednom prilikom.

Prošla kroz pakao nakon porođaja

Podsetimo, Anđela je ranije otvoreno govorila o teškom periodu nakon porođaja.

Njihov sin Mihajlo rođen je dva meseca ranije i zbog komplikacija je morao da boravi u inkubatoru.

- Dan njegovog rođenja istovremeno je najsrećniji i najtužniji dan u mom životu. Koliko sam bila radosna što se rodio, toliko sam bila tužna što smo odmah morali da se rastanemo - pričala je Anđela jednom prilikom za "Hello".

1/6 Vidi galeriju Voditeljka jutarnjeg programa televizije „Prva“, Anđela Đurašković, razvodi se posle četiri godine braka, Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram

Voditeljka je otkrila kako je zbog infekcije bila sprečena da ima blizak susret sa svojim detetom što joj je izuzetno teško palo.

- Prebačen je u Institut za neonatologiju, a ja sam ostala u porodilištu. Na nesreću, dobila sam neku infekciju i sedam dana nisam mogla da ga dodirnem. Agonija. Mnogo je tužno kad drugim ženama donesu bebe, a vi vašu možete da vidite samo na slici i to u inkubatoru, sa svim onim cevčicama prikačenim za majušno telo - rekla je ona tada.

Iako je prošla kroz pravu agoniju, Anđela je rekla kako se sve na kraju dobro završilo i da su ona i njen sin danas zdravi i srećni.

- Imali smo sreću da je sve dobro prošlo, bez posledica. Mihajlo je danas zdravo i napredno dete - srećno i zadovoljno je tada ispričala Anđela.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: