Pevačica Aleksandra Blagojević, koja je osvojila srca publike u takmičenju Pinkove zvezde, prolazi kroz najteži trenutak u životu.

Na Božić, 7. januara, ostala je bez oca Milorada, što je duboko potreslo nju i njenu porodicu. Emotivnom porukom na društvenoj mreži Instagram oprostila se od oca.

- Oče moj, dušo moje duše... Anđeli neka te čuvaju. Beskrajno i zauvek ću te voleti najviše. Imala sam tu čast da budem tvoja ćerka. Hvala ti za sve - napisala je Aleksandra uz očevu fotografiju na Instagramu, izražavajući duboku tugu i zahvalnost.

Pevačica Aleksandra Blagojević, koja je osvojila srca publike u takmičenju Pinkove zvezde, prolazi kroz najteži trenutak u životu

Milorad Blagojević biće sahranjen 9. januara na Nenadića groblju u Velikom Zabučju. Porodica i prijatelji oprostiće se od njega u tišini i uz poštovanje.

Bila u "Pinkovim zvezdama"

Inače, Aleksandra Blagojević, proslavila se u takmičenju "Pinkove zvezde". Ona je pored speficične boje glasa i stasom opčinila publiku, te su je mnogi zapazili i govorili da je pored njom blistava karijera.

