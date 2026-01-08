"BIO JE NEOZBILJAN" Ovako je voditeljka govorila o suprugu od kog se razvodi nakon četiri godine braka
Voditeljka Anđela Đurašković razvodi se posle četiri godine braka, a prema izvorima bliskim paru, odnosi među supružnicima već duže vreme nisu bili dobri.
Nedavno je došlo do ozbiljnije svađe nakon koje je Luka napustio zajednički dom.
Anđela Đurašković o suprugu
Inače, Anđela je ranije otkrila da se u svog supruga zaljubila kada je imala 22 godine, te i kakav je njihov odnos i kako funkcionišu.
- Nisam birala da sa 22 godine uđem u ozbiljnu vezu, ali sam vrlo brzo znala da sa njim želim da budem dugo - rekla je jednom prilikom o izabraniku Luki, za koga se udala 2022. godine.
Prošla kroz pakao nakon porođaja
Podsetimo, Anđela je ranije otvoreno govorila o teškom periodu nakon porođaja.
Njihov sin Mihajlo rođen je dva meseca ranije i zbog komplikacija je morao da boravi u inkubatoru.
- Dan njegovog rođenja istovremeno je najsrećniji i najtužniji dan u mom životu. Koliko sam bila radosna što se rodio, toliko sam bila tužna što smo odmah morali da se rastanemo - pričala je Anđela jednom prilikom za "Hello".
Voditeljka je otkrila kako je zbog infekcije bila sprečena da ima blizak susret sa svojim detetom što joj je izuzetno teško palo.
- Prebačen je u Institut za neonatologiju, a ja sam ostala u porodilištu. Na nesreću, dobila sam neku infekciju i sedam dana nisam mogla da ga dodirnem. Agonija. Mnogo je tužno kad drugim ženama donesu bebe, a vi vašu možete da vidite samo na slici i to u inkubatoru, sa svim onim cevčicama prikačenim za majušno telo - rekla je ona tada.
Iako je prošla kroz pravu agoniju, Anđela je rekla kako se sve na kraju dobro završilo i da su ona i njen sin danas zdravi i srećni.
- Imali smo sreću da je sve dobro prošlo, bez posledica. Mihajlo je danas zdravo i napredno dete - srećno i zadovoljno je tada ispričala Anđela.
