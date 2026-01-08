Slušaj vest

Voditeljka Anđela Đurašković razvodi se posle četiri godine braka, a prema izvorima bliskim paru, odnosi među supružnicima već duže vreme nisu bili dobri.

Nedavno je došlo do ozbiljnije svađe nakon koje je Luka napustio zajednički dom.

Anđela Đurašković o suprugu

1/5 Vidi galeriju Voditeljka "Prve", Anđela Đurašković nakon četiri godine stavila je tačku na brak sa Lukom Mrđom. Njih dvoje su 2021. godine napravili svadbu i upriličili svadbeno veselje. Foto: Printscreen/Instagram

Inače, Anđela je ranije otkrila da se u svog supruga zaljubila kada je imala 22 godine, te i kakav je njihov odnos i kako funkcionišu.

- Nisam birala da sa 22 godine uđem u ozbiljnu vezu, ali sam vrlo brzo znala da sa njim želim da budem dugo - rekla je jednom prilikom o izabraniku Luki, za koga se udala 2022. godine.

Prošla kroz pakao nakon porođaja

Podsetimo, Anđela je ranije otvoreno govorila o teškom periodu nakon porođaja.

Njihov sin Mihajlo rođen je dva meseca ranije i zbog komplikacija je morao da boravi u inkubatoru.

- Dan njegovog rođenja istovremeno je najsrećniji i najtužniji dan u mom životu. Koliko sam bila radosna što se rodio, toliko sam bila tužna što smo odmah morali da se rastanemo - pričala je Anđela jednom prilikom za "Hello".

1/6 Vidi galeriju Voditeljka jutarnjeg programa televizije „Prva“, Anđela Đurašković, razvodi se posle četiri godine braka, Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram

Voditeljka je otkrila kako je zbog infekcije bila sprečena da ima blizak susret sa svojim detetom što joj je izuzetno teško palo.

- Prebačen je u Institut za neonatologiju, a ja sam ostala u porodilištu. Na nesreću, dobila sam neku infekciju i sedam dana nisam mogla da ga dodirnem. Agonija. Mnogo je tužno kad drugim ženama donesu bebe, a vi vašu možete da vidite samo na slici i to u inkubatoru, sa svim onim cevčicama prikačenim za majušno telo - rekla je ona tada.

Iako je prošla kroz pravu agoniju, Anđela je rekla kako se sve na kraju dobro završilo i da su ona i njen sin danas zdravi i srećni.

- Imali smo sreću da je sve dobro prošlo, bez posledica. Mihajlo je danas zdravo i napredno dete - srećno i zadovoljno je tada ispričala Anđela.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: