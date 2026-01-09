Slušaj vest

Voditeljka Anđela Đurašković razvodi se od Luke Mrđe nakon četiri godine braka. Anđela je samo u nekoliko navrata govorila o suprugu, a malo ko zna da su oni zajedno od njene 22. godine.

Njih dvoje su 2021. godine napravili svadbu i upriličili svadbeno veselje, a voditeljka je tada pričala da joj papir ne znači ništa.

- Lep je osećaj biti supruga čoveku koga voliš, zvanično. Srećna sam što se svo troje prezivamo isto, više me na granici ne pitaju čije dete vodim sa sobom. Šalu na stranu, papir kao takav nije ništa promenio u našim životima. Nikakav papir nije garant ljubavi i srećne porodice - rekla je Anđela ranije.

Ovako su se upoznali

Anđela je u ozbiljnu vezu sa Lukom ušla je kad je imala 22 godine.

- Luka i ja upoznali smo se preko zajedničke drugarice Kristine, koja nam je buduća kuma. Spontano smo počeli da se viđamo svakog dana. S obzirom na to da se neprekidno šali, na prvi pogled odaje utisak neozbiljne osobe, i baš zbog te "neozbiljnosti" nisam mogla da nas zamislim ovde gde smo danas - ispričala je svojevremeno voditeljka i dodala:

- Pustila sam da se stvari same razvijaju, pa šta bude. Zajedno smo odrastali i gradili svoje ličnosti, međusobno se dopunjavali, a ja sam u jednom trenutku shvatila da ne mogu da zamislim svakodnevicu bez njega. Danas znam da nisam mogla bolje da prođem, moj neozbiljni dečko pokazao se kao čovek koji na pravi način brine i čuva svoju porodicu.

Luka napustio porodični dom

Prema navodima izvora bliskog paru, odnosi među supružnicima već duže vreme nisu bili dobri, a nedavno je došlo do ozbiljnije svađe nakon koje je Luka napustio zajednički dom.

Kako izvor navodi, Anđela je u ovoj situaciji u potpunosti posvećena dobrobiti svoje dece i želi da ceo proces razlaza protekne mirno i dostojanstveno.

„Anđeli su na prvom mestu mir i spokoj njene dece. Učiniće sve da oni kroz ovaj period prođu što bezbolnije i upravo zato želi da se sa dugogodišnjim partnerom rastane bez konflikata i javnih prepirki“, ističe izvor blizak paru.