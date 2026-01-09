OVAKO JE PORODICA DIVAC PROSLAVILA BOŽIĆ U LOS ANĐELESU: Tu su Petra i Luka, a na stolu česnica sa srpskim simbolima (FOTO)
Porodica Divac obeležila je najradosniji hrišćanski praznik Božić u Los Anđelesu. Naime, Ana Divac je aktivna na društvenim mrežama, a na Instagramu je podelila porodičnu sliku na kojoj vidimo nju, sina Luku, ćerku Petru i Vladu Divca.
Njih četvoro su pozirali u dnevnoj sobi, a osmeh nisu skidali sa lica. Nakon porodične slike, Ana je podelila i sto na kom se nalazila česnica, kao i kolač.
- Mir Božiji, Hristos se rodi. Srećan Božić - stoji u opisu slika.
Luka Divac se retko pojavljuje u javnosti
Luka Divac je najstariji sin Snežane i Vlade Divca i o njegovom životu se najmanje zna. On je okrenut umetnosti i bavi se režijom.
Njegov kratki film “Boys and Girls“ dva puta je nagrađivan.
Luka je, kako se navodi na sajtu “Filmfreeway“ oduvek voleo film, još od kako je prvi put gledao Spilbergov “Park iz doba Jure“.
Petra usvojena kada je imala šest meseci
Ana i Petra Divac su svojevremeno gostovale u jednoj emisiji na RTS, a tom prilikom je prikazana i prva fotografija koja je nastala kada je Petara stigla u njihov dom.
- Sećam se jer je kod nas došla žena Amerikanka koja je usvojila dete iz Srbije, ta mala je imala 4-5 godina, a žena je imala i još jedno mlađe dete koje je dojila, pa me je Petra pitala da li sam ja nju dojila. Ja sam rekla tebe nisam, ona me je pitala jesi li Luku i Matiju, ja sam rekla jesam jer sam njih rodila, a tebe nisam. To je bio prvi put da sam to rekla, ona je tada imala 4-5 godina. Kasnije smo joj objašnjavali u odnosu na njena pitanja. Rasla je sa tom činjenicom i informacijom, a druga olakšavajuća okolnost je bila što su najbolji prijatelji Lukini i Matijini bili usvojeni, tako da je to njoj bilo najnormalnije - navela je Ana tada.