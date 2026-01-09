Slušaj vest

Željko Mitrović jedan je od najmoćnijih ljudi u svetu medija. Iako Mitrović deli detalje i iz svog privatnog života, malo je poznato ko je njegov otac.

Željkov otac je Dragan Mitrović, preminuo je 2000. godine, a njegova smrt uzdrmala je vlasnika televizije Pink.

Teška sudbina

Upravo zbog Draganove teške životne priče, Željko je danas neko ko često finansijski podržava i ohrabruje dece koja su ostala i odrastaju bez roditelja, a jedna od ustanova koju svake godine poseti je Dom za decu u Bijeloj, u Herceg Novom.

Otac Željka Mitrovića rastao bez roditelja

Dragan Mitrović je rastao sam, bez roditelja, a upravo je njegova teška životna priča bila inspiracija za čuveni domaći film "Sivi dom".

- Izuzetno sam emotivno vezan za celu ovu priču pre svega iz razloga što je moj otac rastao bez roditelja. Bio je u Kazneno-popravnom domu "Vasa Stajić". Po njegovoj priči rađen je film "Sivi dom" - rekao je Željko jednom prilikom.

Majka Milka umrla 2024. godine

Željko je bio vezan i za majku Milku, koja je preminula 16. novembra 2024. godine.

Mitrović je u emotivnoj čitulji koju je tada dao za svoju majku, pomenuo i oca za kojim je njegova majka, odnosno Draganova supruga Milenija, patila 24 godine.

- P.S. Danas nam je slava i ne brini za goste, neće ih ni biti, razumeće oni da si sprečena a ja ću im se lično zahvaliti u tvoje ime! Spokojna budi majko moja najvoljenija i konačno ćeš sresti tvog Dragana, za kojim čezneš već više od dvadeset godina! Budi mi dobro i spokojna tamo gde si krenula jer u toj velikoj nebeskoj kući, pre ili kasnije srešćemo se svi - napisao je Željko Mitrović u čitulji.

