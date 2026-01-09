Slušaj vest

Matija Radulović, poznati estradni frizer, umro je na Badnji dan u 43. godini, kako pišu domaći mediji, biti sahranjen danas.

Veliki broj javnih ličnosti izrazilo je tugu zbog Matijine smrti, a među njima je bila i Elma Sinanović.

- Dobri moj Maki. Na Badnji dan si postao anđeo. Neka ti je večna svetlost i mir...Zauvek u sećanju - napisala je muzička zvezda.

"Na Zanzibaru se razboleo"

Radulović je bio poznato ime u svetu lepote i estrade. Karijeru je započeo kao frizer, a širu popularnost stekao je zahvaljujući saradnji s Karleušom, koja mu je, prema rečima njegovih bliskih prijatelja, prva pružila priliku da se afirmiše među javnim ličnostima. Nakon toga je radio s brojnim pevačicama i rijaliti zvezdama, među kojima su Slađa Poršelina, Ena Čolić, Zorana Mićanović, Elma Sinanović, ali i druge javne ličnosti koje su mu godinama ukazivale poverenje.

Vest o njegovoj smrti prvi je na društvenim mrežama komentarisao nekadašnji rijaliti učesnik Branislav Radonić Brendon, koji je bio blizak prijatelj pokojnog Radulovića. On je izneo sumnje da je u pitanju sepsa, navodno izazvana komplikacijama s vilicom i zubima, na kojima je Matija nedavno imao određene zahvate.

- Poznati frizer umro je u 43. godini. Žalio se na zube, neko kaže da je u pitanju sepsa od zuba, ali niko zapravo ne zna tačan razlog. U šoku sam. Imao je problema sa zubima, nešto su mu loše uradili, verovatno sepsa. Sve se desilo baš neočekivano - naveo je Brendon u svojoj objavi.