Maja Volk trenutno je zarobljena 50 kilometara od centra Beograda, u selu Babe. Njena kuća je ušuškana daleko od gradske gužve, ali je trenutno toliko okružena snegom da ne može da izađe iz svog dvorišta.

10 dana zavejana

Maja Volk kaže da u kući ima još hrane za dan dva, te moli komšije da joj donesu voće i prebace preko kapije.

- Već 10 dana sam zavejana snegom. Počeli su mali problemi kako se kretati, jer je sneg do kolena, nekako sam našla lopatu, malo sam izlopatala, da imam prođem do kapije. Kapija zaleđena, ne samo da sneg, nego je i brava zaleđena, ne mogu da je zaključam, srećom da je otključana. Moram nekako da odem do Sopota da nabavim ono ulje za prskanje, ako ga nemam u kolima.

Maja Volk zavejana u selu Foto: Printscreen

- Sad sam baš u problemu, jer vidim da su obe kapije zaleđene. Ne mogu ni da izađem na malu kapiju, da bar uhvatim autobus do Sopota. To je sve način preživljavanja. Jedino što nemam voća, imam samo sušeno voće. Uvek imam te semenke, orašaste plodove. Imam kakao. Još neko biljno mleko. Tako da preživeću jedno dan, dva, tri. Neko od komšija može da dođe da mi preko ograde ubaci voće, ako već ne može da otvori kapiju. Znači, uvek postoji rešenje.

- Što se tiče života unutar kuće, lepo sam se obezbedila za grejanje, još kad sam odlučila da ovde dođem, tako da imam dobru termo izolaciju kuće. Imam klimu i ložim. Znači, toplo je maksimalno. Sada treba doći do drva, što je problematično, ali ja to tako lopatom i rešen problem.

Maja o teškoj bolesti i borbi

Maja je nedavno govorila kako je saznala da ima teški bolest.

- Karcinomu je predhodilo pet godina pakla da bi se on napravio, prvo razvod braka, mama umre, tata se oženi, sin se odseli - dokle više. Kada posustaneš i kažeš ja ne mogu više. Onda organizam kaže ‘ne mogu da te gledam kako se mučiš, evo ti rak da odeš što pre’. Ja kada čujem onu rečenicu, boriti se protiv raka, protiv čega se boriš, protiv sebe? Treba razumeti, a ne boriti se. Nikakve simptome nisam imala, pevala sam kao slavuj, u raznim zadimljenim restoranima misleći da je moj glas večan. Kada pevaš ti onda mnogo udišeš vazduh. Imala sam jednu malu neprijatnost, kada jedem kikiriki onda se zagrcnem, ali ja popijem čašu vode i mislim da mi nije ništa. Šest meseci posle mamine smrti se tata oženi, ja odem kod njega, i on mi postavi jedno pitanje, koje iz ovog ugla nije bilo strašno, ali ja sam pomislila da ću da umrem i ujutru se na vratu pojavila metastaza, ali ja sam mislila da to nije ništa - istakla je ona.

Maja Volk (66) susrela se sa brojnim zdravstvenim, ali i ljubavnim problemima, a o porodičnom nasilju je javno govorila.

- Moj bubnjar u bendu je znao šta je, rekao mi je da to nije žlezda, da odem da mi pogledaju. Moja ćerka Teodora je dete oštećenog sluha, sa šest meseci je primila vakcinu od koje joj se oštetio sluh i zbog nje sam bila dobra sa svima sa ORL, onda sam rekla da idem tamo, onda me pošalju na kliniku i urade mi laringoskopiju pod anestezijom i ona me zove i kaže mi da idem sutra reći će mi. Ja odem u četvrtak i kažu mi da je to bila poslednja faza raka grla i da moram u ponedeljak da se operišem. Ja sam samo tri dana znala da imam rak, a za tri dana ne stigneš da obradiš informacije, jer te šalju vamo tamo i nisam se ni u jednom momentu zapitala posledica te operacije. Pre toga sam otišla privatno na jednu kliniku gde su mi rekli da je to bila neka metastaza, mala operacija koju će oni da skinu to košta 800 evra. Sreća pa nisam imala 800 evra, jer bi oni to skinuli, a ne bi otkrili rak grla - kazala je Maja.

Kurir/Blic