"PRAVDA ZA CELULIT" Edita Aradinović u minijaturnom bikiniju pokazala sve nesavršenosti, pevačica uradila ono što bi retko ko smeo (FOTO)
Edita Aradinović važi za jednu od najatraktivnijiih pevačica na estradi.
Neretko na svojim društvenim mrežama zna da objavi fotografiju bez šminke i otkrije kako izgleda kada nije savršeno sređena.
Majka priroda
Ovoga puta pevačica je otišla korak dalje i hrabro objavila svoje telo u potpuno prirodnom izdanju, bez trunke fotošopa, filtera ili bilo kakvog ulepšavanja.
Edita je postavila video sa egzotičnog putovanja u minijaturnom bikiniju i napisala:
"Pravda za celulit".
Aradinovićeva je ponosno prošetala plašom i pokazala sve svoje nesavršenosti iako važi za jednu od najzgodnijih pevačica u javnosti.
Važne odluke
Edita Aradinović pred radni doček Nove godine sumirala je utiske o prethodnoj i priznala šta je rešila da promeni.
Pevačica je govorila o ljubavi i svojim greškama koje više nikada neće ponoviti.
"Nikada više neći kidati svoju dušu"
- Ako je moja mera da sam zdrava, da sam sama, ja ću onda biti sama. Ako je mera da sam sa nekim pomalo, povremeno... Ali nikad više neću kidati svoju dušu, neću patiti i raditi sebi neke stvari koje sam radila. Ja sam sebe, ako je neko sebe, ne maltretirao, ne vršio nasilje, nego ne znam kako to da objasnim, šta sam ja sebi radila. Shvatila sam u jednom trenutku kolika sam paćenica i kolika je uloga žrtve, pa niko ti neće reći hvala. Prelepo je voleti i prelepo je boleti. Ne može sto puta u životu da voliš i onda kao to kad preboliš, nekako se sve prirodno namesti - ispričala je pevačica.
