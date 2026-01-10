Majka priroda

Važne odluke

"Nikada više neći kidati svoju dušu"

- Ako je moja mera da sam zdrava, da sam sama, ja ću onda biti sama. Ako je mera da sam sa nekim pomalo, povremeno... Ali nikad više neću kidati svoju dušu, neću patiti i raditi sebi neke stvari koje sam radila. Ja sam sebe, ako je neko sebe, ne maltretirao, ne vršio nasilje, nego ne znam kako to da objasnim, šta sam ja sebi radila. Shvatila sam u jednom trenutku kolika sam paćenica i kolika je uloga žrtve, pa niko ti neće reći hvala. Prelepo je voleti i prelepo je boleti. Ne može sto puta u životu da voliš i onda kao to kad preboliš, nekako se sve prirodno namesti - ispričala je pevačica.