Kao devojčica, Neda Ukraden se s roditeljima odselila iz svog rodnog Imotskog u Sarajevo, grad u kojem je provela svoje detinjstvo i mladost, te živela sve do 1992. godine.

Oduvek je isticala veliku povezanost sa svojim imotskim korenima i imotskim krajem, u kojem je, kako je naglašavala, provela najlepše godine svog detinjstva. Neda je sve svoje letnje i zimske praznike provodila u Imotskom, kod svoje bake…

- Znate, koreni su čudo. Džaba, možeš bilo gde da živiš, na bilo kojoj adresi, ali uvek si vezan za svoj rodni kraj. Ja sam spavala po svim svetskim najelitnijim hotelima, ali najlepše spavam u mojoj Glavinji Donjoj - rekla je jednom prilikom.

O Nedinim partnerima i suprugu se uglavnom sve zna, dok retki ipak znaju ko je bio prvi muškarac koji ju je osvojio. Reč je o jednom – Imoćaninu!

- Moja prva simpatija je, naravno, bio moj komšija. Naravno, on je meni bio najlepši na svetu. Toliko sam rado želela da dođem na letnji raspust. Toliko je to sve meni bilo mistično, lepo, nedodirljivo. Toliko se to nije moglo upoređivati s mladićima koji su mene okruživali tamo gde sam išla u školu, gde smo živeli… - rekla je Neda za Showbuzz.

Kuća joj srušena u ratu

Neda nikada nije zaboravila rodni kraj. Nedina rodna kuća u Imotskom bila je srušena tokom rata, a pevačica ju je pre nekoliko godina obnovila i sagradila vilu koju je i iznajmljivala.

Raskošan objekat prostire se na 310 kvadrata i nosi oznaku pet zvezdica. Gostima nudi pet spavaćih soba, više kupatila, opremljenu kuhinju, bazen, jacuzzi, saunu, spoljnu kuhinju, roštilj, dečje igralište, kao i sve potrebno za opuštanje i uživanje u miru dalmatinskog zaleđa. U oglasu za najam vile naglašena su i pravila: zabave, pušenje i kućni ljubimci nisu dozvoljeni, a obavezna je i sigurnosna kapara od 500 evra.

Jedan brak

Pevačica Neda Ukraden imala je jedan brak, ali i mnogo udvarača i burnih veza. Neda Ukraden tokom čitave karijere važila je za veliku zavodnicu i fatalnu damu. Bila je u braku sa Milanom Bilbijom, kojeg je upoznala kada je imala samo 19 godina. Nakon 10 godina ljubavi su se venčali, dobili ćerku Jelenu i u braku proveli tri godine, ali su do njegove smrti, 2013. godine, ostali u dobrim odnosima.

Nakon razvoda, njen ljubavni život obeležila je veza sa lekarom Momom Jakovljevićem, kao i romansa sa jednim Amerikancem koji je hteo da je odvede pred oltar.

U svojoj biografiji Neda je otkrila i da je bila u vezi sa pokojnim Sašom Popovićem. Iako njihova veza nije dugo trajala, ostali su veliki prijatelji, a godinama su ih pratila nagađanja o njihovom odnosu.

"Ona je žena kojoj sam se uvek divio, pre svega zbog njene lepote i ženstvenosti. Mnogo žena je prošlo kroz moj život – lepe, popularne, šarmantne – ali kao ona, nijedna. Moja majka Branka ju je obožavala i želela da mi bude snajka. Kada bi Neda dolazila kod nas, bio je to pravi spektakl. Majka bi od sreće plakala. Mislim da bismo se venčali da su okolnosti bile drugačije." – pričao je Popović pre mnogo godina za sarajevski As.