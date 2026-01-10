Slušaj vest

Grupu "Zana" su davne 1979. godine oformili Zoran Živanović, Radovan Jovićević i Zana Nimani, koja je bila prva pevačica popularnog benda, a nakon šest godina zamenila ju je koleginica Nataša Gajović. Međutim, tu promenama nije bio kraj.

Zana Nimani

Mnogima omiljena pevačica, Zana Nimani, imala je blistavu muzičku karijeru, ali je od nje odustala, i povukla se iz sveta muzike. Ona se odselila u Kanadu i bavi se finansijama, a peva samo za svoju dušu.

Nimanijeva je talenat prenela na svoju ćerku, za koju kažu da je ista mama po izgledu i ponašanju.

1/8 Vidi galeriju Zana Nimani Foto: Printskrin Youtube, Kurir, Kurir štampano

Zana je otpevala vanvremenski hit "Dodirni mi kolena". Pesma je postala evergrin, te se i danas može često čuti na zabavama, svirkama i radio stanicama. Pesmu je napisala Marina Tucaković, koja je i tada bila jedna od najboljih i najpoznatijih tekstopisaca.

- Zanu sam upoznala u studiju 6 Radio Beograda. Bila je debeljuškasta, a lepa, ali taj njen glas je doslovno plenio. Kasnije smo dosta radili na njenom imidžu, a pokazalo se da je Zaninoj publici bio najvažniji njen glas i ta magija koju je širila oko sebe - rekla je svojevremeno Marina, koja je za grupu "Zana" napisala i pesme "Majstor za poljupce", "Jabuke i vino", a kasnije i mnoge druge hitnove.

Nataša Gajović

Grupi "Zana" se 1985. godine priključila Nataša, koja se zadržala u njoj četiri godine. Pevačica je nastavila da se bavi muzikom, pa je u Dubaiju decu učila da sviraju klavir.

Foto: Printskrin/jutjub

Nataša je snimila sa Zanom tri albuma i na njima otpevala brojne hitove: “Vejte snegovi”, “Vlak”, “Oženićeš se ti”, “Još ovaj dan”, “Vojna pošta”…

Snimila je, zajedno sa Žikom i Jelenom, novu verziju legendarnog hita “Dodirni mi kolena” koji je u originalu otpevala, naravno, Zana Nimani.

1/5 Vidi galeriju Nataša Gajović Foto: Printskrin/jutjub

Gajovićeva se podosta promenila, i teško da bi mogli iz prve da je prepoznate, ako se ima u vidu njen izgled dok je bila pevačica Zane.

U zanimljivo koncipiranom spotu pojavljuju se, između ostalih, i Oliver Mandić, Marina Tucaković.

Nataša Živković

Hit "Rukuju se rukuju" otpevala je treća po redu pevačica popularnog benda. Nataša se najkraće zadržala u grupi "Zana", koju je napustila kada se priključila Hare Krišni. Živkovićeva sada živi u Poljskoj i još uvek peva.

U pitanju je hinduistička sekta koja je nastala u 17. veku, a taj pokret se proširio celim svetom pa sada deluje u više od 70 zemalja, pisao je tada „Kurir“.

1/5 Vidi galeriju Nataša Živković Foto: printscreen YT, Printskrin/Facebook, Printscreen/Youtube

Njihova vera počiva na hinduizmu, a vrhovni bog im je Krišna. Kao i ostale sekte, imaju precizno regulisane odnose i pravila. Njihovi članovi ne smeju da piju alkohol, niti imati druge poroke, a ne treba ni da jedu meso. Takođe, seksualni odnosi su zabranjeni van braka.

Ovaj kult je i u svetu bio prepoznat, a jedan od njegovih sledbenika je i Džordž Harison, član „Bitlsa“. Hare Krišne je devedesetih godina izgubila mnogo sledbenika nakon što su optuženi da su u školama zlostavljali decu.

Malo ko zna da je njeno pravo ime zapravo Natalija, ali da ne bi došlo do zabune publike, odlučili su da se predstavi kao prethodna pevačica, "Nataša".

Jelena Živanović

Jelena Živković, u to vreme Galonić, bila je četvrta pevačica poznate grupe koja je ostala i do današnjeg dana. Kroz profesionalnu saradnju rodila se ljubav između nje i Zorana a nakon nekoliko godina ljubavni par se i venčao.

1/6 Vidi galeriju Jelena Živković Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Premijera

Jelena je otpevala "Modrice", "Nije sve tako crno", "Nisam devojka tvoga druga" i mnoge druge sa kojima je ostavila pečat u ovoj grupi.

Bračni par je i dalje u braku, a nedavno su otkrili tajne iz grupe duge 40 godina.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: