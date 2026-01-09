Slušaj vest

Grupa "Zana" važila je za jednu od najslušanijih i najomiljenijih grupa u celoj bivšoj Jugoslavili, a svoj put započeli su 1979. godine.

Klavijaturista Zoran Živanović, gitarista Radovan Jovićević i pevačica Zana Nimani oformili su bend koji je ove godine proslavio 43 godine postojanja.

Foto: Kurir Televizija

Njihova karijera kreće da se razvija uzlaznom putanjom kada su upoznali pokojnu Marinu Tucaković koja je sa njima danonoćno radila na pesmma i napravila hitove sa kojima su obišli ceo svet.

Sastav ove popularne grupe se menjao čak četiri puta, a najveći šok je bio kada su publici saopštili da pevačica Zana Nimani napušta grupu i započinje solo karijeru, a veliku promenu doživeli su i 1999. godine, kada je grupu napustio Radovan Jovićević, koji je od početka bio sa Žikom.

Foto: Printskrin Youtube

Jelena i Žika Živanović su za domaćše medije govorili o počecima ove grupe, najvećih uspesima ali i skandalima i glasinama koje su pratile ovaj uspešan sastav.

„Radovan i Zana su me zvali da dođem iz Amerike 1979. godine i da napravimo bend, oni su tada bili u vezi i pisali su mi pisma, a ja sam tada imao 18 godina. Majka mi je umrla kada sam imao 17 godina, vrlo teško sam to podneo. Kum od mog oca je živeo u Kirklandu i otišao sam kod njega i bio sam tamo godinu i nešto dana. Ništa tamo nisam radio, sećam se da sam plivao u okeanu, povukla me voda i ogulio sam nos skroz, kost se videla – to je bio moj prvi susret sa Amerikom. Oni su mi pisali da se vratim i da pravimo bend i ja sam spakovao nekih 30 LP-a i krenuo nazad. Napravili smo bend, doveli smo bubnjara i basistu i sve je to bila dečija igra do momenta dok nismo sreli Marinu Tucaković u studiju u kom smo snimili neke dve glupe pesme. Ona je sela, zapalila cigaretu, slušala, popila viski i dala nam broj telefona da je sutra pozovemo i u 11h dođemo kod nje. Ja nisam znao ko je ona, ja sam mislio da je direktor radija jer je ušla sa bocom viskija u ruci i podigla noge na miksetu koja je koštala 2 miliona dolara i ona nam je rekla da ima nešto kod nas što joj se dopada. Ona je počela da živi sa mnom i Radovanom, u stanu u Katanićevoj i non stop smo radili. Ona nas je usmeravala“, ispričao je Žika, koji je Jelenu, četvrtu Zaninu pevačicu, upoznao mnogo godina kasnije.

Foto: Filip Plavčić

„‘Zana’ je tražila novu pevačicu, a ja sam tada bila studijski muzičar, pevala sam prateće vokale Zdravku Čoliću, a producent bio Goran Bregović, i Marina je tada radila tekstove za Gorana i kaže ona njemu da joj treba pevačica za ‘Zanu’ i Goran Bregović predloži mene i Marina me odmah pita da li bi pevala u ‘Zani’, ja kažem naravno. Tada sam imala 19 godina, nezrelo biće, prve dve nedelje se nisam javljala jer sam razmišljala da li sam dovoljno sposobna za to i nisam želela da budem jedna od pevačica koje će proći kroz grupu“, ispričala je Jelena.

„Kada je bend imao probleme i kada je Zana Nimami otišla iz benda, Marina nam je pomogla i našla Natašu Gajović koja je postala velika zvezda, pa kada se Nataša zaljubila i otišla u Dubai da živi i udala se za momka iz Sirije i opet je onda Marina Tucaković našla novu pevačicu, Natašu Živković koja je takođe napravila uspeh i pobedili smo na Mesamu te godine“, dodao je Žika, koga smo pitali zašto je Zana Nimani napustila grupu.

„Ona je mislila da može sama, a ja sam bio pametan pa sam zaštitio ime benda kao ‘Grupa Zana’ ali to je bio mač sa dve oštrice jer kada je došla Nataša Gajović, jedva smo ubedili ljude da je bend pesma. Moja upornost da se ide dalje bez obzira na personalne promene. Mi smo promenili 4 postave muzičara“, rekao nam je Žika, i ispričao zašto je Radovan Jovićević 1999. otišao bez pozdrava i kako su obnovili kontakt posle 20 godina.

Foto: Printskrin/jutjub

„Otišao je u Njujork i nismo se videli 20 godina, ja sam bio ljut jer mi se nije javio da ide. To što je otišao nema veze, bend nastavlja sa radom, ali kada smo se videli, bilo je stresno. On je 2019. godine došao u Beograd i tada smo se videli posle 20 godina, 30 puta me je izudarao po ramenima, zagrlio me, a konobari su gledali da li treba da se interveniše. Naš bivši bubnjar Saša Al Hamed i bivši basista su učestvovali u tome da se oni vidimo nakon toliko godina. Imao sam utisak kao da se nismo videli 19 minuta, a ne 19 godina, odmah smo počeli da pričamo o familiji i svemu.

1/10 Vidi galeriju Grupa Zana Foto: Printskrin/jutjub, Printscreen/Youtube, Aleksandar Jovanović

- Veliki uspeh moj i Jelenin je što smo napravili ručak za sve, okupili smo se u jednom restoranu, Marina Tucaković je već tada bila bolesna, došla je sa Futom, Futa je bio gitarista ‘Zane’, svirao je gitaru na turneji neka četiri meseca i bio je posle i producent jednog našeg albuma, on je moj životni prijatelj. Svi bubnjari su došli sem Saleta koji živi na Novom Zelandu i što je najgore on je došao u Beograd mesec ipo dana nakon toga, bilo je genijalno, ušli smo u restoran u 14h popodne i izašli u 3h ujutru. Sada se čujemo svako veče, on živi miran život u Njujorku, posvećen je porodici, radi muziku za pozorišta i sada kujemo neke planove, tražimo mlade ljude iz Srbije i želimo da u Njujorku osnujemo jednu malu muzičku kompaniju koja bi puštala naše klince odavde. Ja bih radio muziku, on bi radio produkciju i aranžmane, a Jelena tekstove“, otkrio je Žika.

Kurir/Nova

Sanja Maletić o suprugu: