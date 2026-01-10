Slušaj vest

Mina Kostić već nekoliko dana je u žiži javnosti zbog svoje ljubavne priče i prvog susreta sa Kasperom.

Kada je priznala da je ludo zaljubljena i da ima dečka sa kojim se još nije fizički srela javnost je sa nestrpljenjem čekala epilog ovog odnosa. Pevačica je nakon zajedničkog intervjua sa Manetom Ćuruvijom izazvala mnoštvo komentara, ali i osuda.

Početak karijere

Mina se na početku svoje karijere istakla bojom glasa, ali i hitovima koje je nizala. Takođe, od samog starta važila je za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, a mnogi je i dan danas zovu "džepna venera".

1/16 Vidi galeriju Mina Kostić nekad i sad Foto: PrinScreen/Youtube

Sitna ali dinamitna, Mina je harala sa svojim pesmama, ali i atraktivnim izdanjima u kojima su mnogi uživali. Bujnog poprsja, tankog struka i zavodljivog tela Kostićeva je osvajala publiku, a mnogi su se obradovali njenim novim pojavljivanjem u medijima.

Kroz karijeru je menjala boju i dužinu kose, ali joj je telo i nakon porođaja ostalo besprekorno, te i danas važi za jednu od najtraktivnijih na javnoj sceni.

"Ponašamo se kao da se znamo ceo život"

Mina je nedavno otkrila impresije prvog susreta sa čovekom kome planira da rodi decu.

- On je došao kod mene, na moja vrata. Odmah sam skočila, zagrila ga, poljubila ga i osećaj koji sam imala je da se znamo ceo život. Najnormalnije se ponašamo, kao da smo ceo život zajedno. Super funkcionišemo, kad ručamo, kad idemo negde, kučići ga baš vole, Anastasija isto tako, stalno ga grli i ljubi, baš se lepo slažemo. Ćerka je bila kod tate, ali jedva je čekala da dođe kući. Dobio je dete.

Mina Kostić sa dečkom Foto: Instagram

Na pitanje da li je Kasper ispunio sva njena očekivanja, Mina kaže:

- Baš je onako kako sam zamišljala i više od toga. Ispunio je sva očekivanja, kao da se znamo ceo život, imamo puno planova, najbitnije je da imamo dobru komunikaciju i jako puno pričamo, o svemu - rekla je pevačica između ostalog.

Mina Kostić u noćnom provodu: