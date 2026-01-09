Slušaj vest

Uzrok smrti Matije Radulovića, estradnog frizera koji je preminuo u 43. godini na Badnji dan, još nije poznat. Međutim, nakon vesti o tragičnoj smrti mladog čoveka, pojavili su se snimci na kojima on na TikToku priča o zdravstvenim problemima sa zubima, a sada se oglasila i klinika u kojoj se lečio.

Matija Radulović je na pomenutoj mreži govorio o ugradnji metalokeramičkih krunica, navodeći da se njegovo zdravstveno stanje nakon toga pogoršavalo. Kako je tada navodio, ispostavilo se da je alergičan na metal od koga su krunice napravljene, a da se lečio duže nego što je to trebalo da bude.

Nakon toga je uradio keramičke krunice, ali je gotovo u potpunosti ostao bez svojih prirodnih zuba, dok je zdravstveno stanje nastavilo da se pogoršava.

1/5 Vidi galeriju Matija Radulović prerano premunuo Foto: Instagram Prinscreen, Printscreen

Ordinacija Cvejanović, u kojoj je Matija takođe bio na lečenju, hitno se oglasila povodom tragedije, a saopštenje prenosimo u celosti:

"Izražavamo iskreno saučešće porodici i bližnjima povodom smrti Matije Radulovića. Istovremeno, naša ordinacija trpi veliku nepravdu na društvenim mrežama zbog širenja netačnih i neproverenih informacija.

Klinika se oglasila povodom smrti Matije Radulovića Foto: Pritnsceen

Matija je pre dolaska kod nas bio lečen u više stomatoloških ordinacija. Nakon terapije kod nas nije bio zadovoljan određenim aspektima, zbog čega mu je novac u potpunosti vraćen i naš profesionalni odnos je tada završen. Poslednjih meseci lečio se u drugoj stomatološkoj ordinaciji, nakon odlaska od nas.