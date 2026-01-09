OGLASILA SE ORDINACIJA U KOJOJ SE LEČIO POKOJNI FRIZER: Novac mu je vraćen
Uzrok smrti Matije Radulovića, estradnog frizera koji je preminuo u 43. godini na Badnji dan, još nije poznat. Međutim, nakon vesti o tragičnoj smrti mladog čoveka, pojavili su se snimci na kojima on na TikToku priča o zdravstvenim problemima sa zubima, a sada se oglasila i klinika u kojoj se lečio.
Matija Radulović je na pomenutoj mreži govorio o ugradnji metalokeramičkih krunica, navodeći da se njegovo zdravstveno stanje nakon toga pogoršavalo. Kako je tada navodio, ispostavilo se da je alergičan na metal od koga su krunice napravljene, a da se lečio duže nego što je to trebalo da bude.
Nakon toga je uradio keramičke krunice, ali je gotovo u potpunosti ostao bez svojih prirodnih zuba, dok je zdravstveno stanje nastavilo da se pogoršava.
Ordinacija Cvejanović, u kojoj je Matija takođe bio na lečenju, hitno se oglasila povodom tragedije, a saopštenje prenosimo u celosti:
"Izražavamo iskreno saučešće porodici i bližnjima povodom smrti Matije Radulovića. Istovremeno, naša ordinacija trpi veliku nepravdu na društvenim mrežama zbog širenja netačnih i neproverenih informacija.
Matija je pre dolaska kod nas bio lečen u više stomatoloških ordinacija. Nakon terapije kod nas nije bio zadovoljan određenim aspektima, zbog čega mu je novac u potpunosti vraćen i naš profesionalni odnos je tada završen. Poslednjih meseci lečio se u drugoj stomatološkoj ordinaciji, nakon odlaska od nas.
Ne postoji nikakva povezanost između našeg rada i njegove smrti. Molimo za poštovanje činjenica, dostojanstvo i prestanak širenja neistina."