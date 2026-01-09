Slušaj vest

Frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, sahranjen je danas na gradskom groblju u Ćupriji.

Najuža porodica i prijatelj poznatog beogradskog frizera oprostila se od preminulog Radulovića.

Okupljeni su u tišini i spratili Matiju na večni počinak, prisećajući se njegovog vedrog duha, profesionalizma i neizbrisivog traga koji je ostavio na beogradsku frizersku scenu. Cveće i vence položili su oni koji su ga poznavali i voleli, dok su se među dvadesetak prisutnih mogli čuti samo tihi uzdasi i reči utehe.

Radulović bio je poznat po svom talentu posvećenosti poslu i toplom odnosu prema klijentima, ali i prijateljima. Upravo su najverniji klijenti bili da se oproste od njega. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla kolege i brojne poštovaoce, koji se od njega opraštaju putem društvenih mreža.

1/5 Vidi galeriju Sahrana Matije Radulovića Foto: Kurir

"Na Zanzibaru se razboleo"

Radulović je bio poznato ime u svetu lepote i estrade. Karijeru je započeo kao frizer, a širu popularnost stekao je zahvaljujući saradnji s Karleušom, koja mu je, prema rečima njegovih bliskih prijatelja, prva pružila priliku da se afirmiše među javnim ličnostima. Nakon toga je radio s brojnim pevačicama i rijaliti zvezdama, među kojima su Slađa Poršelina, Ena Čolić, Zorana Mićanović, Elma Sinanović, ali i druge javne ličnosti koje su mu godinama ukazivale poverenje.

Sahrana frizera Matije Radulovića Izvor: Kurir

Poznati zavijeni u crno

Vest o njegovoj smrti prvi je na društvenim mrežama komentarisao nekadašnji rijaliti učesnik Branislav Radonić Brendon, koji je bio blizak prijatelj pokojnog Radulovića. On je izneo sumnje da je u pitanju sepsa, navodno izazvana komplikacijama s vilicom i zubima, na kojima je Matija nedavno imao određene zahvate.

- Poznati frizer umro je u 43. godini. Žalio se na zube, neko kaže da je u pitanju sepsa od zuba, ali niko zapravo ne zna tačan razlog. U šoku sam. Imao je problema sa zubima, nešto su mu loše uradili, verovatno sepsa. Sve se desilo baš neočekivano - naveo je Brendon u svojoj objavi.

Dan pred smrt odbio pomoć Hitne pomoći

Kako Kurir saznaje, poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju.

1/5 Vidi galeriju Matija Radulović prerano premunuo Foto: Instagram Prinscreen, Printscreen

Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio lečenje, što je moglo doprineti pogoršanju njegovog stanja.