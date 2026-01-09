SAHRANJEN FRIZER MATIJA RADULOVIĆ: Tužna scena na groblju, dvadesetak ljudi ga ispratilo na večni počinak, rodbina neutešna (FOTO/VIDEO)
Frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, sahranjen je danas na gradskom groblju u Ćupriji.
Najuža porodica i prijatelj poznatog beogradskog frizera oprostila se od preminulog Radulovića.
Okupljeni su u tišini i spratili Matiju na večni počinak, prisećajući se njegovog vedrog duha, profesionalizma i neizbrisivog traga koji je ostavio na beogradsku frizersku scenu. Cveće i vence položili su oni koji su ga poznavali i voleli, dok su se među dvadesetak prisutnih mogli čuti samo tihi uzdasi i reči utehe.
Radulović bio je poznat po svom talentu posvećenosti poslu i toplom odnosu prema klijentima, ali i prijateljima. Upravo su najverniji klijenti bili da se oproste od njega. Vest o njegovoj smrti duboko je potresla kolege i brojne poštovaoce, koji se od njega opraštaju putem društvenih mreža.
"Na Zanzibaru se razboleo"
Radulović je bio poznato ime u svetu lepote i estrade. Karijeru je započeo kao frizer, a širu popularnost stekao je zahvaljujući saradnji s Karleušom, koja mu je, prema rečima njegovih bliskih prijatelja, prva pružila priliku da se afirmiše među javnim ličnostima. Nakon toga je radio s brojnim pevačicama i rijaliti zvezdama, među kojima su Slađa Poršelina, Ena Čolić, Zorana Mićanović, Elma Sinanović, ali i druge javne ličnosti koje su mu godinama ukazivale poverenje.
Poznati zavijeni u crno
Vest o njegovoj smrti prvi je na društvenim mrežama komentarisao nekadašnji rijaliti učesnik Branislav Radonić Brendon, koji je bio blizak prijatelj pokojnog Radulovića. On je izneo sumnje da je u pitanju sepsa, navodno izazvana komplikacijama s vilicom i zubima, na kojima je Matija nedavno imao određene zahvate.
- Poznati frizer umro je u 43. godini. Žalio se na zube, neko kaže da je u pitanju sepsa od zuba, ali niko zapravo ne zna tačan razlog. U šoku sam. Imao je problema sa zubima, nešto su mu loše uradili, verovatno sepsa. Sve se desilo baš neočekivano - naveo je Brendon u svojoj objavi.
Dan pred smrt odbio pomoć Hitne pomoći
Kako Kurir saznaje, poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju.
Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio lečenje, što je moglo doprineti pogoršanju njegovog stanja.
Izvor blizak porodici tvrdi da je Radulović tokom prethodnog dana osećao nelagodnost, ali nije želeo da traži medicinsku pomoć, što je na kraju imalo tragične posledice. U ponedeljak popodne, nakon što je njegovo stanje postalo kritično, ponovo je pozvana Hitna pomoć, a frizer je hitno transportovan u Urgentni centar.