Slušaj vest

Aleksandar Sofronijević sa svojim orkestrom objavio je novu pesmu pod nazivom „Đubre“, koju je snimio zajedno sa Milanom Čolovićem, kumom i dugogodišnjim članom orkestra. Ova saradnja nosi poseban značaj, jer je osim profesionalne povezanosti prati i snažna lična, kumovska veza.

image1.jpeg
Foto: Bojan Stevanović

Pesma „Đubre“ donosi osveženje u zvuku orkestra, spajajući elemente tradicionalne muzike sa modernim aranžmanima i savremenom produkcijom, po čemu je Aleksandar Sofronijević sa svojim orkestrom već poznat.

Govoreći o novom projektu, Sofronijević je rekao da njegov orkestar u ovoj pesmi ima novi zvuk:

„Veoma sam uzbuđen i zadovoljan zbog novog zvuka mog orkestra. Ova pesma je spoj jedinstvenosti, tradicije i modernog prizvuka, nešto što želimo da negujemo dugoročno. Verujemo da će se numera dopasti narodu i doneti osveženje na muzičku scenu. Verujemo da pravimo muziku i produkciju koja će ostati”.

image2.jpeg
Foto: Bojan Stevanović

Inače, Milan Čolović je godinama u skladnom braku sa pevačicom Radom Sarić koja je prošle godine dospela u žižu interesovanja pesmom “Svetlo na kraju tunela” koja je postala apsolutni hit na društvenim mrežama, ali i na venčanjima.

Ne propustiteStarsMoćna poruka sudbine u novoj pesmi Jovana Perića: Istina dopire do duša naših u istom momentu kada he izgovorena (VIDEO)
Aleksandar Sofronijević Jovan Perić
StarsATMOSFERA DO USIJANJA! Aleksandar Sofronijević i orkestar nakon Kotora nastupili na Zlatiboru za doček Nove godine (VIDEO)
Aleksandar Sofronijević
StarsCEO STUDIO ZAIGRAO KOLO! Praznična atmosfera na Kurir televiziji:Sofra, Banjac, Stanišićka opleli pa svi skočili da zaigraju (Video)
1801 boba nikolic (3).jpg
StarsNa kraju godine Saška Janks objavila čak tri nove pesme - Trilogija u jednom danu
Saška Janković i Aleksandar Sofronijević