Aleksandar Sofronijević sa svojim orkestrom objavio je novu pesmu pod nazivom „Đubre“, koju je snimio zajedno sa Milanom Čolovićem, kumom i dugogodišnjim članom orkestra. Ova saradnja nosi poseban značaj, jer je osim profesionalne povezanosti prati i snažna lična, kumovska veza.

Foto: Bojan Stevanović

Pesma „Đubre“ donosi osveženje u zvuku orkestra, spajajući elemente tradicionalne muzike sa modernim aranžmanima i savremenom produkcijom, po čemu je Aleksandar Sofronijević sa svojim orkestrom već poznat.

Govoreći o novom projektu, Sofronijević je rekao da njegov orkestar u ovoj pesmi ima novi zvuk:

„Veoma sam uzbuđen i zadovoljan zbog novog zvuka mog orkestra. Ova pesma je spoj jedinstvenosti, tradicije i modernog prizvuka, nešto što želimo da negujemo dugoročno. Verujemo da će se numera dopasti narodu i doneti osveženje na muzičku scenu. Verujemo da pravimo muziku i produkciju koja će ostati”.

Foto: Bojan Stevanović