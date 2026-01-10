Slušaj vest

Duško Tošić, po svemu sudeći, neće baš po lepom pamtiti početak nove 2026. godine. Makar u finansijskom smislu.

Kako se već nekoliko dana spekuliše u medijima, bivši fudbaler i bivši suprug Jelene Karleuše doneo je odluku da se u potpunosti povuče iz ugostiteljskog biznisa, koji je započeo s prijateljem. Kao razlog se spominjalo da mu ovaj posao ne odgovara i da mu oduzima previše vremena, zbog čega je odlučio da se iz njega povuče.

Brzo presekao

Ipak, prema priči našeg izvora, do ove Tošićeve odluke je došlo zbog lošeg finansijskog poslovanja i velikih novčanih gubitaka.

- Restoran je u početku dobro radio, ali je s vremenom poseta bila sve lošija. Duško je mislio da je to samo privremeno, ali kad je video da se situacija mesecima ne popravlja i da gubi sve više novca koji je uložio u njega, odlučio je da je najpametnije da se povuče iz ovog biznisa. Bilo mu je krivo, ali se posavetovao sa iskusnim ljudima, tako da je brzo presekao. Restoran odnedavno ima novog vlasnika, koji je promenio koncept. Iako je od ugostiteljstva trenutno digao ruke, Tošić će nastaviti da se s prijateljem bavi nekretninama i ulaganjima u njih. Pored toga, on i dalje odlično pliva u menadžerskim vodama - ispričao nam je sagovornik.

U međuvremenu, stiglo je i zvanično obaveštenje s obzirom na to da je lokal koji je bio u njegovom vlasništvu preuzeo drugi vlasnik. Novi gazda je na Instagramu najavio ponovno otvaranje restorana.

- Uz novog vlasnika dolaze nova energija i nova vizija, ali sa istom tradicijom restorana. Vrhunska italijanska kuhinja, elegantan ambijent uz finu muziku uživo - pisalo je u novoj objavi restorana.

Ubrzo je primećeno da Duško više ne prati Instagram stranicu restorana, koju je nekada redovno šerovao na društvenim mrežama. Otpraćivanje je bilo uzajamno, dok njegove ćerke Atina i Nika Tošić i dalje imaju zapraćen nalog tog objekta.

Bivši Karleušin muž nije nam se javljao za komentar.

Inače, da je Tošić imao velike planove za ovaj restoran i biznis koji je propao, a u koji je uložio ogromnu svotu novca, svedoči i činjenica da je na otvaranje, pored svojih ćerki, planirao da pozove čak i bivšu suprugu Jelenu Karleušu, s kojom već duže vreme nije imao nikakav kontakt.

Iako se otvaranje restorana dogodilo u vreme kad su tek bili potpisali razvod braka, Duško je tada smatrao da će Jelenin dolazak na otvaranje lokala biti pun pogodak u marketinškom smislu. Međutim, pevačica je odmah shvatila o čemu se radi i o tome nije ni razmišljala.

- Zvao me je na otvaranje nekakvog restorana, ali ja takvu vrstu marketinga naplaćujem. Skupo (smeh) - rekla nam je Karleuša.

Veliki hedonista

Podsetimo, još u maju 2025. godine pisali smo o njegovoj odluci da se povuče iz ugostiteljstva.

- Duško je veliki hedonista i želeo je da se oproba u grani ugostiteljstva, ali je rešio da se povuče. On voli da radi i da stvara, a često i eksperimentiše s projektima. Posao i deca su mu glavna preokupacija. Ima prijatelje s kojima odlično sarađuje. Proputovao je svet i tačno zna šta mu se isplati da radi, a šta ne. Izlazi iz restorana koji je otvorio s prijateljem, ali taj objekat i dalje nastavlja da radi punom parom - ispričao nam je svojevremeno izvor.

