Slušaj vest

Matija Radulović iznenada je umro na Badnje večeu svojoj 43. godini, a danas je sahranjen na gradskom groblju u Ćupriji.

Problemi sa zubima

Matija je u novembru prošle godine na drušvenim mrežama javno govorio o problemu sa zubima i otkrio sa čime se sve suočio nakon intervencije.

Ispostavilo se da je alergičan na metal od koga su krunice izrađene, a nakon postavljanja keramičkih krunica izgubio je skoro sve prirodne zube.

- Masakrirala si mi zube i od istih nije ostalo ništa. Znala si celu situaciju, a vlasnik te je pitao da si li sigurna da možeš ovo da uradiš. Uradila si i uništila si me, em zube, em zdravstveno. Naravno da ću da te tužim i moja izjava ne može da se karakteriše kao lažna zato što ćemo ići na veštačenje šta se sve desilo, a desilo se svašta. Na kraju otkačinješ pacijenta SMS porukom, sram te bilo. Objaviću slike, iako me sramota, da vide ljudi da ja više zube nemam, ispod ovoga nije ostalo ništa. I ono malo što je bilo si upropastila, i samo zbog bezobrazluka ćemo visiti na sudu - govorio je Radulović i dodao:

Foto: Printscreen

- Prvo je pukla donja vilica, pa je pukla jedinica, pa su ispala dva zuba iz bloka sa sve mojim korenima, da bi ona na sve to rekla da mi je to zbog pritiska iz aviona - dete od 5 godina bi ti se smejalo, sram te bilo. Umesto tada da si pozvala i rešila, ti si meni vratila polomljene zube, zakrpila i oterala kući. Zagrižaj nije bio dobar i sve je otišlo u k... Hvala mojim prethodnim doktorkama koje su me primile posle svega, da mi pomognu, uradili smo jedan dobar deo. Imam privremene zube, nadam se da ćemo doći do keramike, ali prvo moram da se smirim jer sam od 74 kila došao do 64, jer sam doživeo nervni slom kada sam video ove zube koje sam okačio. Prošao sam sve moguće preglede, svašta nešto nije u redu - pričao je Matija obraćajući se doktorki.

Nakon prvog videa, usledio je još jedan.

Matija Radulović oproštaji Foto: Instagram Prinscreen

- Prvi zubar me je načeo i prestrugao mi je zube na prvu. Ti zubi nisu bili dobri, nije mi zalečio kanale, desili su se problemi, a onda sam otišao kod druge doktorke koja me je sa doktorom lečila 3 godine, i kod njih sam nosio metalokeramiku i ti zubi su bili savršeni. Ali se ispostavilo da sam alergičan na taj metal i morali smo da skinemo zube. Doktorka u tom momentu nije imala tehniku za bezmetalne krunice, tj cirkon, pa sam odlučio da idem kod druge doktorke jer sam joj verovao. Uradila se šta je uradila, upropastila mi je i ono malo što je bilo, na čemu je moglo da se radi, sada sam se vratio kod prve doktorke da me spašava i nadam se da ćemo uspeti do kraja da izguramo ovaj haos i pakao koji je napravila prethodna doktorka. Ne izmišljajte i ne pravite cirkus od nečega što je jako ozbiljno i gde je nekome narušeno zdravstveno stanje - govorio je Matija.

Oglasila se klinika

Ordinacija Cvejanović, u kojoj je Matija takođe bio na lečenju, hitno se oglasila povodom tragedije, a saopštenje prenosimo u celosti:

"Izražavamo iskreno saučešće porodici i bližnjima povodom smrti Matije Radulovića. Istovremeno, naša ordinacija trpi veliku nepravdu na društvenim mrežama zbog širenja netačnih i neproverenih informacija. Matija je pre dolaska kod nas bio lečen u više stomatoloških ordinacija.

Nakon terapije kod nas nije bio zadovoljan određenim aspektima, zbog čega mu je novac u potpunosti vraćen i naš profesionalni odnos je tada završen. Poslednjih meseci lečio se u drugoj stomatološkoj ordinaciji, nakon odlaska od nas. Ne postoji nikakva povezanost između našeg rada i njegove smrti. Molimo za poštovanje činjenica, dostojanstvo i prestanak širenja neistina."

Danas sahranjen

Pokojni frizer danas je sahranjen na gradskom groblju u Ćupriji.

1/5 Vidi galeriju Sahrana Matije Radulovića Foto: Kurir

Najuža porodica i prijatelj poznatog beogradskog frizera oprostila se od preminulog Radulovića.

Okupljeni su u tišini i spratili Matiju na večni počinak, prisećajući se njegovog vedrog duha, profesionalizma i neizbrisivog traga koji je ostavio na beogradsku frizersku scenu. Cveće i vence položili su oni koji su ga poznavali i voleli, dok su se među dvadesetak prisutnih mogli čuti samo tihi uzdasi i reči utehe.