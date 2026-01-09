Slušaj vest

Matija Radulović, estradni frizer iznenada je umro na Badnje veče u svojoj 43. godini.

Radulović, estradni frizer, iznenada je preminuo na Badnje veče u svojoj 43. godini. Kako Kurir saznaje, Radulović je tokom boravka na Zanzibaru dobio bakterijsku infekciju, o čemu su kasnije svedočili njemu bliski ljudi.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, nakon što se žalio na jake bolove u stomaku, lekari su mu ustanovili prisustvo bakterije i savetovali odgovarajuću terapiju. Međutim, kako Kurir saznaje, uprkos jasnim preporukama lekara, Radulović je navodno odbijao da započne lečenje.

Nakon tragičnog ishoda, kako ekipa Kurir saznaje, nadležni organi su naložili obdukciju, koja je i obavljena, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i rasvetlile sve okolnosti ovog slučaja, rezultati obdukcije će naknadno biti poznati.

"Na Zanzibaru se razboleo"

Radulović je bio poznato ime u svetu lepote i estrade. Karijeru je započeo kao frizer, a širu popularnost stekao je zahvaljujući saradnji s Karleušom, koja mu je, prema rečima njegovih bliskih prijatelja, prva pružila priliku da se afirmiše među javnim ličnostima. Nakon toga je radio s brojnim pevačicama i rijaliti zvezdama, među kojima su Slađa Poršelina, Ena Čolić, Zorana Mićanović, Elma Sinanović, ali i druge javne ličnosti koje su mu godinama ukazivale poverenje.

Dan pred smrt odbio pomoć Hitne pomoći

Kako Kurir saznaje, poznati estradni frizer Matija Radulović, koji je preminuo na Badnji dan, u ponedeljak je u 17 časova dovezen u Urgentni centar u Beogradu u nesvesnom stanju.

Prema informacijama iz izvora bliskih njemu, dan ranije je Hitna pomoć bila pozvana, ali je on tada odbio lečenje, što je moglo doprineti pogoršanju njegovog stanja.

Izvor blizak porodici tvrdi da je Radulović tokom prethodnog dana osećao nelagodnost, ali nije želeo da traži medicinsku pomoć, što je na kraju imalo tragične posledice. U ponedeljak popodne, nakon što je njegovo stanje postalo kritično, ponovo je pozvana Hitna pomoć, a frizer je hitno transportovan u Urgentni centar.

