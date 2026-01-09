Slušaj vest

Oko dvadesetak ljudi došlo je danas da se oprosti od Matije Radulovića koji je preminuo na Badnji dan nakon komplikacija sa zdravljem. Pored članova porodice niko sa estrade sa kim je sarađivao godinama nije došao na poslednji ispraćaj.

"Sram ih bilo"

Ovakav ispraćaj izazvao je ogorčenje kod porodičnih prijatelja. Jedna od njih otvoreno je izrazila razočaranje ponašanjem pevačica i javnih ličnosti sa kojima je pokojni sarađivao:

- A, gde su te pevačice sad? Sram bilo ove sa estrade! Što nisu došle? Samo jedna starleta i njena ćerka od poznatih. Gde su ostali kojima je činio. Nije im naplaćivao, pa su mu dugovale pare. Lako je staviti pet reči na Instagram, a gde su da dođu. Da njegovom ocu izjave saučešće. Vidite koliko ima ljudi, ni trideset. Ne moraju, ali dok si živ svi ti se šlihtaju, kad umreš gotovo. On je već zaboravljen i nije ispoštovan od onih sa kojima je sarađivao - rekla je žena koja je svoje razočarenje podelila sa nekoliko prisutnih ljudi.

1/5 Vidi galeriju Sahrana Matije Radulovića Foto: Kurir

Danas sahranjen

Pokojni frizer danas je sahranjen na gradskom groblju u Ćupriji.

Najuža porodica i prijatelj poznatog beogradskog frizera oprostila se od preminulog Radulovića.

Okupljeni su u tišini i spratili Matiju na večni počinak, prisećajući se njegovog vedrog duha, profesionalizma i neizbrisivog traga koji je ostavio na beogradsku frizersku scenu. Cveće i vence položili su oni koji su ga poznavali i voleli, dok su se među dvadesetak prisutnih mogli čuti samo tihi uzdasi i reči utehe.

1/8 Vidi galeriju Matija Radulović prerano premunuo Foto: Instagram Prinscreen

Urađena obdukcija

Radulović, estradni frizer, iznenada je preminuo na Badnje veče u svojoj 43. godini. Kako Kurir saznaje, Radulović je tokom boravka na Zanzibaru dobio bakterijsku infekciju, o čemu su kasnije svedočili njemu bliski ljudi.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, nakon što se žalio na jake bolove u stomaku, lekari su mu ustanovili prisustvo bakterije i savetovali odgovarajuću terapiju. Međutim, kako Kurir saznaje, uprkos jasnim preporukama lekara, Radulović je navodno odbijao da započne lečenje.

Nakon tragičnog ishoda, kako ekipa Kurir saznaje, nadležni organi su naložili obdukciju, koja je i obavljena, kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i rasvetlile sve okolnosti ovog slučaja, rezultati obdukcije će naknadno biti poznati.