Tamara Milutinović već neko vreme u javnosti se ne pojavljuje sa suprugom Darkom Jevtićem. Kako je Kurir prvi pisao, bračni par je nedavno prolazio kroz emotivnu krizu.

Naime, dok su mnoge estradne porodice Božić obeležile u porodičnoj atmosferi, Tamara je, kako tvrdi izvor blizak pevačici, Božićno

veče provela u provodu, i to bez supruga.

Nisu zajedno proveli praznike

– Tamara i Darko ni praznike nisu proveli zajedno. Ona je na Božić uveče bila u provodu sa Urošem Živkovićem i njegovom

suprugom, dok Darka nije bilo ni na mapi. Koliko sam čula, kod njih već neko vreme postoji kriza i Tamara je ta koja treba da

preseče – da li će pokušati da sve prevaziđu, prvenstveno zbog deteta, ili će staviti tačku – tvrdi izvor za Republiku.

Iako se na prvi pogled čini da među njima nema otvorenog sukoba, jer se Tamara i Darko i dalje međusobno prate na društvenim

mrežama, detalji govore drugačije. Pažljiviji pratioci primetili su da na njihovim Instagram profilima već mesecima nema zajedničkih

fotografija. Poslednja objava na kojoj su zajedno datira još iz jula 2025. godine, nakon čega su zajednički trenuci potpuno nestali iz

javnosti.

- Nema svađa u javnosti, nema teških reči, ali ta tišina često govori više od svega. Tamara je posvećena detetu i poslu, a Darko je

sve ređe prisutan u njenom životu – dodaje izvor.

Tamara Milutinović se ovim povodom trenutno ne oglašava.

