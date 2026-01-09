Slušaj vest

Video koji se pojavio na Instagramu još jednom je pokazao da su pesme Lepe Brene bezvremenske i da njena muzika i danas osvaja publiku širom sveta. Na snimku, mlada devojka tamne puti iz Nemačke emotivno je otpevala veliki hit „Okrećeš mi leđa“, a u opisu videa napisala:

– Nisam iz Bosne, ali… obožavam Lepu Brenu.

Njena interpretacija oduševila je korisnike društvenih mreža, koji su je zasuli brojnim pozitivnim komentarima. Posebno su pohvaljeni njen izgovor srpskih reči, emocija u glasu i prirodan talenat.

„Ovo je dokaz da muzika nema granice“, „Savršen izgovor, svaka čast“, „Brena bi bila ponosna“, „Ježim se koliko je lepo“, samo su neki od komentara ispod snimka.

Ni sama Lepa Brena nije krila oduševljenje – u komentarima je ostavila stiker crvenog srca i emotikon sa srcima u očima, čime je jasno pokazala koliko joj se dopala ova izvedba.

Video je za kratko vreme prikupio više od 38.000 lajkova, dok ga je pogledalo gotovo 740.000 ljudi.

Devojka se na Instagramu predstavlja pod imenom „etsallove“, a na njenom profilu može se videti da se aktivno bavi pevanjem, živi u Nemačkoj i da uči hrvatski jezik, što je dodatno iznenadilo i oduševilo publiku njenim interesovanjem za regionalnu kulturu i muziku.

