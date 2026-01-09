Slušaj vest

Jovana Pajić je gostovala na Radiju S3, gde je tom prilikom komentarisala neke od svojih prvih autfita, kada se pojavila na estradi.   

Jedan od ponuđenih stajlinga je bio – crna majica na bretele i farmerke. 

  • Ovo je samo puko postojanje. Majičica i farmerke, to su te godine. To je to finansijsko stanje, tada smo se dovijale sa svime što smo mogli i imali u tom trenutku. Milica Todorović i ja smo u tom trenutku živele zajedno i onda su nas oblačile starije sestre, šta su imale. Mi baš nismo bile opterećene, kada gledam ove današnje devojčice, ovih godina, to ima između 16 i 37, ne možeš uopšte da proceniš koje je godište. Mi smo u tom vremenu ipak bile deca svojih godina – rekla je Jovana, pa prokomentarisala i jedan svoj kućni stajling. 

  • Ja živim i postojim kao beskućnik. Ili sam tip-top sređena, ili sam bukvalno beskućnik, nemam sredinu. Ja samo nisam opterećena. Valjda zato što se tako nosim i ljudi misle da sam ja to htela, da sam to tako smislila. Uopšte nisam ništa smislila, samo nisam opterećena. 

Radio S3 Jovana 1.JPG
Foto: Milica Lotina


