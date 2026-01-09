TO JE TO FINANSIJSKO STANJE, DOVIJALE SMO SE: Jovana Pajić progovorila o periodu kada je živela sa Milicom Todorović
Jovana Pajić je gostovala na Radiju S3, gde je tom prilikom komentarisala neke od svojih prvih autfita, kada se pojavila na estradi.
Jedan od ponuđenih stajlinga je bio – crna majica na bretele i farmerke.
Ovo je samo puko postojanje. Majičica i farmerke, to su te godine. To je to finansijsko stanje, tada smo se dovijale sa svime što smo mogli i imali u tom trenutku. Milica Todorović i ja smo u tom trenutku živele zajedno i onda su nas oblačile starije sestre, šta su imale. Mi baš nismo bile opterećene, kada gledam ove današnje devojčice, ovih godina, to ima između 16 i 37, ne možeš uopšte da proceniš koje je godište. Mi smo u tom vremenu ipak bile deca svojih godina – rekla je Jovana, pa prokomentarisala i jedan svoj kućni stajling.
Ja živim i postojim kao beskućnik. Ili sam tip-top sređena, ili sam bukvalno beskućnik, nemam sredinu. Ja samo nisam opterećena. Valjda zato što se tako nosim i ljudi misle da sam ja to htela, da sam to tako smislila. Uopšte nisam ništa smislila, samo nisam opterećena.
