Ovo je samo puko postojanje. Majičica i farmerke, to su te godine. To je to finansijsko stanje, tada smo se dovijale sa svime što smo mogli i imali u tom trenutku. Milica Todorović i ja smo u tom trenutku živele zajedno i onda su nas oblačile starije sestre, šta su imale. Mi baš nismo bile opterećene, kada gledam ove današnje devojčice, ovih godina, to ima između 16 i 37, ne možeš uopšte da proceniš koje je godište. Mi smo u tom vremenu ipak bile deca svojih godina – rekla je Jovana, pa prokomentarisala i jedan svoj kućni stajling.