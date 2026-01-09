Slušaj vest

Pevač Rade Kosmajac doživeo je veliku neprijatnost kada je greškom svoju intimnu fotografiju objavio na storiju popularne Vocap platforme.

Kako je kasnije objasnio, do propusta je došlo jer je slučajno pritisnuo pogrešno dugme.

Iako je fotografiju ubrzo uklonio, pojedini korisnici su je već videli.

Tim povodom, Rade Kosmajac je otvoreno govorio o toj temi koja je ubrzo dospela u javnost, otkrivši kako je došlo do ove nezgode.

- Ne pitajte me ništa, nema veze kome sam je slao. Otišla je provokativna fotografija u javnost. Greškom sam je stavio na WhatsApp, srećom, brzo sam shvatio šta se desilo. Slabo stojim sa tom aplikacijom i statusom, namestilo se tako da to ode - rekao je on.

Kako je dodao, zna ko je pogledao istu pa ukoliko bi ona otišla u javnost, znao bi kome da se obrati.

- Supruga nije videla taj stori, posle smo se razjasnili. Nije mi niko ništa odgovorio na to jer sam izbrisao odmah, ali znam ko je pogledao čim je to izašlo. Da li se brzo tipka, šta li se radi, malo malo pa se neka greška desi - rekao je on za Svetski radio.

Ista greška

Pevačica Dara Bubamara šokirala je javnost kada je na svoj Instagram profil greškom postavila intimni snimak, a onda je otkrila kako je došlo do toga.

Naime, Dara Bubamara je poručila da voli da se igra, a kada to radi, čini punim srcem, te da su je savetovali da slaže i kaže kako snimak nije ona postavila.

- Ja sam se igrala, htela sam da pošaljem nekome, naravno da nisam htela to da postavim na Instagram. Pa, ko bi hteo to da uradi? Mene su savetovali da kažem da su hakeri, ali ja stvarno sve radim iskreno i od srca. I kad nešto uradim, mene je iskreno malo sramota. Ali ja lepo kažem "pogrešno dugme". Zamislite koliko sam ja bila umorna, došla sam s puta, a koliko sam to želela. Ja volim da se snimam tako, ali više neću - priznala je Dara i dodala:

- Ali na kraju krajeva sam usrećila mnoge - zaključila je ona u emisiji Amidži šou.

