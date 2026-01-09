Slušaj vest

Nije nepoznanica da mnogi pevači, pogotovo na početku karijere, na nastupima vide i prežive scene koje pamte do kraja života, a o dogodovštinama sa privatnih veselja javnost zna tek toliko da se fanovi zaintrigiraju, a ponekad i slatko nasmeju.

Popularni pevač Nemanja Maksimović, koji se proslavio u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", radi punom parom i ne krije da daleko više uživa kada peva na venčanjima i privatnim proslavama nego u bilo kom klubu, emisiji ili studiju.

Iako mlad, folker sa dugogodišnjim pevačkim iskustvom otkrio je u emisiji "Šou bliz" da se više puta susreo sa nesvakidašnjim situacijama na svadbama na kojima je pevao.

- Kako izgleda jedna srpska svadba? Ima tu dosta i šaljivih situacija, a ima i ozbiljnih... - kazao je na početku Nemanja, pa nastavio:

- Doživeo sam zaista svašta. Doživeo sam i da se gosti pobiju na svadbi i da bude opšte ludilo. Doživeo sam i da se posvađaju mlada i mladoženja u toku svadbe. Dešava se da se mladoženja napije, da bude pijan već u 8 uveče, pa mlada poludi - otkrio je on kroz smeh, pa priznao da se i u takvim momentima trudi da održi dobru atmosferu i muzikom smiri neprijatnosti koje su gosti ili domaćini veselja napravili:

- U tim situacija muzika nastavlja da svira, to je profesionalizam!

"Najvišđe volim da radim privatna veselja"

Inače, gostujući u jednoj emisiji, Nemanja je nedavno otkrio da, uprkos svemu, najviše voli da peva na svadbama.

- Dešavalo mi se ove godine da ljudi sa kojima smo već pogodili svadbe i koji su već odredili pesmu za prvi ples, da naknadno čuju moju "Ljubav je to" odmah zovu da promene. Tako da sada već imamo dosta svadbi na kojima je moja numera bila prvi ples, to mi je velika čast i zadovoljstvo, jer je to pesma koja je namenski rađena za tu priliku - rekao je on i dodao:

- Kao klinac sam više voleo da pevam u klubovima, ali kako je vreme prolazilo, shvatio sam da me privatna veselja više ispunjavaju, najviše zbog tog bližeg kontakta sa ljudima. Shodno tome, biram svadbe, venčanja, zato smo i uradili pesmu za prvi ples.

